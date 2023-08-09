MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:00
58 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:05
58 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
17:01
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
12:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
13:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
14:08
3 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
15:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
16:01
2 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
17:01
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
19:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230809/mgk-toplantisi-sona-erdi-cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-toplanti-3-saat-surdu-1074511456.html
MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edildi
MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edildi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağının ifade edildiği, tahıl anlaşmasına dönülmesi... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T18:32+0300
2023-08-09T19:13+0300
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074511605_0:0:3226:1816_1920x0_80_0_0_22677d8917c1be377adcbd9e492b5e63.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunuldu.FETÖ ile mücadelede gelinen son aşamanın değerlendirildiği belirtilen bildiride, Türkiye'nin başta güvenlik ve dış politika alanlarında olmak üzere, stratejik kazanımlarını engellemek maksadıyla kurgulanan ve harekete geçirilen bu ihanet şebekesine hiçbir surette mevcudiyet hakkı tanınmayacağı bir kez daha dile getirildi.Eşsiz fedakarlıklarla kazanılan Milli Mücadele'nin sonunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilen bildiride, Türkiye'nin bölgesinde bir asırdır barış ve istikrara temel teşkil eden antlaşma ile kurulan düzenin, milletin menfaatleri doğrultusunda tahkim edilmesine yönelik kararlılık teyit edildi.Irak ile işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesinin hem ülkelerin hem de bölgenin önemli kazanımlar elde etmesine katkıda bulunacağı belirtilen bildiride, Türkiye'nin terörle mücadele ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarının samimiyetle desteklenmesinin, işbirliği zeminini güçlendireceğine işaret edildi.'Karadeniz'de gerginlik kimsenin menfaatine değil'Bildiride, toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgeye yönelik muhtemel etkilerinin etraflıca ele alındığı, Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı vurgulandı.Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulan bildiride, tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağının altı çizildi.'Kutsal değerlere saldırılarla mücadele edilmeli'Afrika'da meydana gelen ve kıta geneline sirayet edebilecek mahiyetteki son gelişmelerin değerlendirildiği aktarılan bildiride, kıtanın meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıtanın sahiplerince bulunabileceğine işaret edildi.Bildiride, İslam dinini hedef alarak 2 milyara yakın Müslümanı rencide eden ve Birleşmiş Milletler tarafından da nefret suçu olarak nitelendirilen menfur eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılması hususundaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler, ifade hürriyeti kisvesiyle ektikleri nefret tohumlarının ortaya çıkarabileceği yıkıcı etkileri idrak ederek bir an önce bu tutumlarını değiştirmeye ve kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye davet edildi.Küresel bir kriz halini almaya başlayan iklim değişikliğinin, düzensiz göçlerden sosyal buhranlara, iç karışıklıklardan devletler arası çatışmalara kadar pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde durulduğu belirtilen bildiride, insanlığın bu müşterek meselesine ancak uluslararası toplumun adil ve samimi gayreti ile işbirliğinin çözüm getirebileceği vurgulandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074511605_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_e0dc7dfadb61ee4c6092b9ec6aea080a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan

MGK Bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edildi

18:32 09.08.2023 (güncellendi: 19:13 09.08.2023)
© AA / Murat KulaMilli Güvenlik Kurulu (MGK)
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA / Murat Kula
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağının ifade edildiği, tahıl anlaşmasına dönülmesi çağrısında bulunulduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunuldu.
FETÖ ile mücadelede gelinen son aşamanın değerlendirildiği belirtilen bildiride, Türkiye'nin başta güvenlik ve dış politika alanlarında olmak üzere, stratejik kazanımlarını engellemek maksadıyla kurgulanan ve harekete geçirilen bu ihanet şebekesine hiçbir surette mevcudiyet hakkı tanınmayacağı bir kez daha dile getirildi.
Eşsiz fedakarlıklarla kazanılan Milli Mücadele'nin sonunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilen bildiride, Türkiye'nin bölgesinde bir asırdır barış ve istikrara temel teşkil eden antlaşma ile kurulan düzenin, milletin menfaatleri doğrultusunda tahkim edilmesine yönelik kararlılık teyit edildi.
Irak ile işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesinin hem ülkelerin hem de bölgenin önemli kazanımlar elde etmesine katkıda bulunacağı belirtilen bildiride, Türkiye'nin terörle mücadele ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarının samimiyetle desteklenmesinin, işbirliği zeminini güçlendireceğine işaret edildi.

'Karadeniz'de gerginlik kimsenin menfaatine değil'

Bildiride, toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgeye yönelik muhtemel etkilerinin etraflıca ele alındığı, Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı vurgulandı.
Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulan bildiride, tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağının altı çizildi.

'Kutsal değerlere saldırılarla mücadele edilmeli'

Afrika'da meydana gelen ve kıta geneline sirayet edebilecek mahiyetteki son gelişmelerin değerlendirildiği aktarılan bildiride, kıtanın meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıtanın sahiplerince bulunabileceğine işaret edildi.
Bildiride, İslam dinini hedef alarak 2 milyara yakın Müslümanı rencide eden ve Birleşmiş Milletler tarafından da nefret suçu olarak nitelendirilen menfur eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılması hususundaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler, ifade hürriyeti kisvesiyle ektikleri nefret tohumlarının ortaya çıkarabileceği yıkıcı etkileri idrak ederek bir an önce bu tutumlarını değiştirmeye ve kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye davet edildi.
Küresel bir kriz halini almaya başlayan iklim değişikliğinin, düzensiz göçlerden sosyal buhranlara, iç karışıklıklardan devletler arası çatışmalara kadar pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde durulduğu belirtilen bildiride, insanlığın bu müşterek meselesine ancak uluslararası toplumun adil ve samimi gayreti ile işbirliğinin çözüm getirebileceği vurgulandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала