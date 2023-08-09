https://sputniknews.com.tr/20230809/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-saganak-ve-kuvvetli-ruzgr-uyarisi-1074490431.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Uzmanlar "Basra" sıcaklarının Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T06:58+0300

2023-08-09T06:58+0300

2023-08-09T06:58+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Türkiye’yi etkisi altına alan Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları yurdu terk etti. Türkiye bu kez Güneydoğu’dan gelen Basra sıcaklarının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin 9 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporuna göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgâr uyarısıMeteoroloji rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiği bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara tedbirli olmaya çağırdı.Bölge bölge hava durumuMARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, (Bilecik hariç) Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu ile Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 33°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 43°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230808/meteorolojiden-yagis-ve-yuksek-sicaklik-uyarisi-istanbul-icin-saat-verdi-1074463126.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu