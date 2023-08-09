https://sputniknews.com.tr/20230809/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1074514574.html
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T20:16+0300
2023-08-09T20:16+0300
2023-08-09T20:19+0300
türkiye
malatya
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 12,1 kilometre derinde kaydedildiği belirlendi.
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malatya, deprem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
20:16 09.08.2023 (güncellendi: 20:19 09.08.2023) Abone ol
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 12,1 kilometre derinde kaydedildiği belirlendi.