https://sputniknews.com.tr/20230809/kemerburgazda-servis-otobusu-kopruden-dustu-27-isci-yaralandi-1074518110.html

Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü: 27 işçi yaralandı

Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü: 27 işçi yaralandı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu 27 işçi yaralandı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T22:21+0300

2023-08-09T22:21+0300

2023-08-09T22:21+0300

türkiye

kemerburgaz

otobüs

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074517953_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_48601b6cb6bdb5f13eb4dae328be49e6.jpg

Kemerburgaz'da Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden servis otobüsü kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otobüste sürücü ve 40 işçinin bulunduğu, kazada 27 kişinin yaralandığı öğrenildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.'Ağır yaralı ve can kaybı yok'Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın, İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin konteyner kente götürüldükleri sırada gerçekleştiğini söyledi.Jandarmaya saat 18.45'te kaza ihbarı geldiğini aktaran Kara, "40 yolcunun olduğu otobüs, yüksekten düşme şeklinde kazaya uğramıştır. Çok şükür ağır yaralı, can kaybı ve hayati tehlike söz konusu değildir. Bizim için sevindiricidir. İşçilerimiz hemen müdahale edilerek, ambulanslarla hastanelere dağıtılmıştır. 27 yaralımız vardır. Hepsi tedavi altında" ifadesini kullandı.'Otobüsün freni patlamış'Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan taşıma şirketi sahibi iş insanı Abdürrahim Albayrak ise can kaybı olmaması dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirdi.Otobüsün, inşaatta çalışan personeli alarak kaldıkları koğuşlara götürdüğünü belirten Albayrak, şunları kaydetti:

türkiye

kemerburgaz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemerburgaz, otobüs, kaza