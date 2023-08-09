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İstanbul'da polisten motosiklet denetimi
İstanbul'da polisten motosiklet denetimi
İstanbul'da polis, motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması yaptı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T00:23+0300
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İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldıİlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler ile bekçilerin katılımıyla Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Ümraniye başta olmak üzere kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.Uygulama noktalarında durdurulan motosikletler ekipler tarafından arandı, evrak kontrolü yapıldı.Sürücü ve yolcuların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.Esenyurt'taki uygulamada, yetersiz evrak ve kask takmama gibi ihlallerden sürücülere toplam 15 bin 300 lira ceza yazıldı.Ümraniye Çakmak Köprüsü'ndeki uygulamada da ekipler çok sayıda motosiklet sürücüsünü denetledi.Uygulamada çekme belgeli motosikletle trafiğe çıktığı için ceza kesilen sürücü Mert Kutlu, ''Geçen ay 8 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de sanırım 4 bin lira ceza kesilecek. Motosikletin değeri zaten 10 bin lira. Yapacak bir şey yok, ödeyeceğiz. Motorumuz da yediemine çekilecek.'' dedi.Motosiklet sürücüsü Muhammet Anlı ise son dönemde İstanbul’da yaşanan asayiş olaylarına dikkati çekerek, uygulamaların devam etmesini istedi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/sehirlerarasi-yolcu-tasiyan-araclara-denetim-2-bin-46-trafik-kural-ihlali-belirlendi-1074482458.html
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İstanbul'da polisten motosiklet denetimi

00:23 09.08.2023
© ABDULLAH ALTUNBAŞ - MERT YILDIRIM - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİİstanbul'da polis kentin bir çok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sürücülere toplamda 15 bin 300 lira para cezası kesildi.
İstanbul'da polis kentin bir çok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sürücülere toplamda 15 bin 300 lira para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© ABDULLAH ALTUNBAŞ - MERT YILDIRIM - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ
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İstanbul'da polis, motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması yaptı.
İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı
İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler ile bekçilerin katılımıyla Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Ümraniye başta olmak üzere kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama noktalarında durdurulan motosikletler ekipler tarafından arandı, evrak kontrolü yapıldı.
© ABDULLAH ALTUNBAŞ - MERT YILDIRIM - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİİstanbul'da polis kentin bir çok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sürücülere toplamda 15 bin 300 lira para cezası kesildi.
İstanbul'da polis kentin bir çok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sürücülere toplamda 15 bin 300 lira para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
İstanbul'da polis kentin bir çok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sürücülere toplamda 15 bin 300 lira para cezası kesildi.
© ABDULLAH ALTUNBAŞ - MERT YILDIRIM - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ
Sürücü ve yolcuların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.
Esenyurt'taki uygulamada, yetersiz evrak ve kask takmama gibi ihlallerden sürücülere toplam 15 bin 300 lira ceza yazıldı.
Ümraniye Çakmak Köprüsü'ndeki uygulamada da ekipler çok sayıda motosiklet sürücüsünü denetledi.
Uygulamada çekme belgeli motosikletle trafiğe çıktığı için ceza kesilen sürücü Mert Kutlu, ''Geçen ay 8 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de sanırım 4 bin lira ceza kesilecek. Motosikletin değeri zaten 10 bin lira. Yapacak bir şey yok, ödeyeceğiz. Motorumuz da yediemine çekilecek.'' dedi.
Motosiklet sürücüsü Muhammet Anlı ise son dönemde İstanbul’da yaşanan asayiş olaylarına dikkati çekerek, uygulamaların devam etmesini istedi.
Trafik polisi / denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
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