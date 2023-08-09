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İstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında
İstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında
İstanbul’un Esenler ilçesindeki Topkule Kışlası’nda yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla, madde bağımlısı olduğu... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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Esenler Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken yangına sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı şahıs devriye atan polis tarafından yakalandı.Yangın, saat 12.30 sıralarında Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alanda yangın çıkması üzerine asker tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangına müdahale devam ederken olaya sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı bir şahıs devriye atan polis tarafından olay yerinde yakalanıp polis merkezine götürüldü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/yalovada-hastanede-yangin-panigi-61-hasta-sevk-edildi-1074489981.html
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türkiye, istanbul, kışla
türkiye, istanbul, kışla

İstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında

14:16 09.08.2023
© İHA / HASAN TİKİstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında
İstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA / HASAN TİK
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İstanbul’un Esenler ilçesindeki Topkule Kışlası’nda yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla, madde bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
Esenler Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken yangına sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı şahıs devriye atan polis tarafından yakalandı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda meydana geldi.
Ağaçlık alanda yangın çıkması üzerine asker tarafından müdahale edilmeye başlandı.
Yangına müdahale devam ederken olaya sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı bir şahıs devriye atan polis tarafından olay yerinde yakalanıp polis merkezine götürüldü.
Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yalova'da özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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