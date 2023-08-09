https://sputniknews.com.tr/20230809/istanbulda-kislada-yangin-1-kisi-gozaltinda-1074505180.html
İstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında
İstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında
İstanbul’un Esenler ilçesindeki Topkule Kışlası’nda yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla, madde bağımlısı olduğu... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T14:16+0300
2023-08-09T14:16+0300
2023-08-09T14:16+0300
türkiye
türkiye
istanbul
kışla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074505022_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_429e5ddfe9994f0686f3bbfaaad599cd.jpg
Esenler Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken yangına sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı şahıs devriye atan polis tarafından yakalandı.Yangın, saat 12.30 sıralarında Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alanda yangın çıkması üzerine asker tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangına müdahale devam ederken olaya sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı bir şahıs devriye atan polis tarafından olay yerinde yakalanıp polis merkezine götürüldü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/yalovada-hastanede-yangin-panigi-61-hasta-sevk-edildi-1074489981.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074505022_376:0:1816:1080_1920x0_80_0_0_8d8087ec207f3b991d544f57af432e5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, kışla
İstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında
Abone ol
İstanbul’un Esenler ilçesindeki Topkule Kışlası’nda yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla, madde bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
Esenler Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken yangına sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı şahıs devriye atan polis tarafından yakalandı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda meydana geldi.
Ağaçlık alanda yangın çıkması üzerine asker tarafından müdahale edilmeye başlandı.
Yangına müdahale devam ederken olaya sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı bir şahıs devriye atan polis tarafından olay yerinde yakalanıp polis merkezine götürüldü.
Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.