https://sputniknews.com.tr/20230809/istanbulda-kislada-yangin-1-kisi-gozaltinda-1074505180.html

İstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında

İstanbul’da kışlada yangın: 1 kişi gözaltında

İstanbul’un Esenler ilçesindeki Topkule Kışlası’nda yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla, madde bağımlısı olduğu... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T14:16+0300

2023-08-09T14:16+0300

2023-08-09T14:16+0300

türkiye

türkiye

istanbul

kışla

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Esenler Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken yangına sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı şahıs devriye atan polis tarafından yakalandı.Yangın, saat 12.30 sıralarında Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alanda yangın çıkması üzerine asker tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangına müdahale devam ederken olaya sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı bir şahıs devriye atan polis tarafından olay yerinde yakalanıp polis merkezine götürüldü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230809/yalovada-hastanede-yangin-panigi-61-hasta-sevk-edildi-1074489981.html

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