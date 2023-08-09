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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/fsb-kievin-talimatiyla-kirimdaki-dogalgaz-hattini-patlatan-kisi-yakalandi-1074499217.html
FSB: Kiev'in talimatıyla Kırım'daki doğalgaz hattını patlatan kişi yakalandı
FSB: Kiev'in talimatıyla Kırım'daki doğalgaz hattını patlatan kişi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), haziran ayında Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla Kırım'daki doğalgaz boru hattını patlatan kişinin... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T12:34+0300
2023-08-09T12:36+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna krizi
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Kırım'daki doğalgaz boru hattını patlatan kişinin yakalandığını açıklayan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 1980 doğumlu Rusya vatandaşı olduğu belirtilen zanlının Haziran 2022'de Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Ukrayna istihbaratı tarafından 'elemanlandığını' açıkladı. FSB, keşif ve sabotaj eğitimi verilen bu kişinin daha sonra Kırım'a gönderildiğini kaydetti.Zanlının Haziran 2023 sonunda kendisine gizli bir depoda verilen el yapımı patlayıcıyla Kırım'ın Koreiz köyündeki doğalgaz boru hattını infilak ettirdiğini belirten FSB, 'zanlının garajında 2 kilogram ağırlığında C4 tipi plastik patlayıcı madde, 2 askeri amaçlı 'EDP' elektrikli fünye, 2 elektrikli ateşleyici ve yüksek patlama gücüne sahip el yapımı mermi' ele geçirildiğini ifade etti.FSB, sorgusunda suçunu itiraf eden ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine götürülen zanlı hakkında çeşitli suçlardan dava açıldığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/ingiltereden-turkiye-merkezli-iki-sirkete-rusya-yaptirimi-1074497595.html
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fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

FSB: Kiev'in talimatıyla Kırım'daki doğalgaz hattını patlatan kişi yakalandı

12:34 09.08.2023 (güncellendi: 12:36 09.08.2023)
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), haziran ayında Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla Kırım'daki doğalgaz boru hattını patlatan kişinin yakalandığını duyurdu.
Kırım'daki doğalgaz boru hattını patlatan kişinin yakalandığını açıklayan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 1980 doğumlu Rusya vatandaşı olduğu belirtilen zanlının Haziran 2022'de Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Ukrayna istihbaratı tarafından 'elemanlandığını' açıkladı. FSB, keşif ve sabotaj eğitimi verilen bu kişinin daha sonra Kırım'a gönderildiğini kaydetti.
Zanlının Haziran 2023 sonunda kendisine gizli bir depoda verilen el yapımı patlayıcıyla Kırım'ın Koreiz köyündeki doğalgaz boru hattını infilak ettirdiğini belirten FSB, 'zanlının garajında 2 kilogram ağırlığında C4 tipi plastik patlayıcı madde, 2 askeri amaçlı 'EDP' elektrikli fünye, 2 elektrikli ateşleyici ve yüksek patlama gücüne sahip el yapımı mermi' ele geçirildiğini ifade etti.

FSB, sorgusunda suçunu itiraf eden ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine götürülen zanlı hakkında çeşitli suçlardan dava açıldığını ekledi.
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