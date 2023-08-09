https://sputniknews.com.tr/20230809/fenerbahce-uefaya-bildirdigi-kadroda-degisiklik-yapti-1074518796.html

Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yaptı

Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Maribor ile yarın oynayacağı maçın kadrosundan Serdar Aziz'i çıkartıp, Alexander... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T23:02+0300

2023-08-09T23:02+0300

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spor

fenerbahçe

maribor

uefa

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Fenerbahçe, Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişikliğe gitti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Maribor maçı için UEFA listesine hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine, Djiku'nun dahil edildiği belirtildi.Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyordu.

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fenerbahçe, maribor, uefa