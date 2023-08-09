https://sputniknews.com.tr/20230809/esir-dusen-ukraynali-asker-ingilterede-egitilen-askerler-catismaya-girmeyi-reddediyor-1074504150.html
Esir düşen Ukraynalı asker: İngiltere’de eğitilen askerler çatışmaya girmeyi reddediyor
Esir düşen Ukraynalı asker: İngiltere’de eğitilen askerler çatışmaya girmeyi reddediyor
Esir düşen Ukraynalı asker Yuriy Romanyuk, İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı askerlerin çatışmalara katılmayı reddettiklerini belirtti. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T14:06+0300
2023-08-09T14:06+0300
2023-08-09T14:06+0300
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ukrayna
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Esir düşen Ukraynalı asker Yuriy Romanyuk, Sputnik’e demecinde İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı askerlerin karşı taarruz kapsamındaki çatışmalara katılmayı reddettiklerini anlattı.Romanyuk, “Geldiğimizde (Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Staromayorskoye köyüne saldırıdan önce) orada ‘İngilizler’ vardı. Biz ‘İngiliz' diyorduk, fakat aslında bunlar İngiltere'de eğitim görmüş, eğitilmiş bizim Ukraynalı gençlerimizdi” diye konuştu.‘İngilizlerin’ sopalarla veya Laser tag oynanan lazer silahlarıyla ateş etmeleri öğretilen seferber edilmiş askerlerden daha iyi eğitim gördüklerine dikkat çeken Romanyuk, “Onların üzerindeki üniforma daha iyi, Batılı gibi eğitim görüyorlar” ifadelerini kullandı.Ancak Batılı eğitmenlerden eğitim görmelerine rağmen ‘İngilizlerin’ savaş alanında zayıf eğitim seviyesi ve düşük moral ortaya koyduğunu söyleyen Romanyuk, bu askerlerin İngiltere’den döner dönmez yaralılarla birlikte tahliyeye gittiklerini dile getirdi.Ukraynalı asker, “İngiltere'den geldiler ve hemen tahliyeye gittiler. Aralarından üç kişi çıktı. Doğrudan yaralıların peşinden gittiler. Ve bu ne bir saldırı ne de savunmaydı” diye anlattı.Romanyuk, daha sonra ‘İngilizlerin’, komutanların emirlerine rağmen cepheye gitmeyi reddettiğini sözlerine ekledi.
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Esir düşen Ukraynalı asker: İngiltere’de eğitilen askerler çatışmaya girmeyi reddediyor
Esir düşen Ukraynalı asker: İngiltere’de eğitilen askerler çatışmaya girmeyi reddediyor
2023-08-09T14:06+0300
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Esir düşen Ukraynalı asker: İngiltere’de eğitilen askerler çatışmaya girmeyi reddediyor
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Esir düşen Ukraynalı asker Yuriy Romanyuk, İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı askerlerin çatışmalara katılmayı reddettiklerini belirtti.
Esir düşen Ukraynalı asker Yuriy Romanyuk, Sputnik’e demecinde İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı askerlerin karşı taarruz kapsamındaki çatışmalara katılmayı reddettiklerini anlattı.
Romanyuk, “Geldiğimizde (Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Staromayorskoye köyüne saldırıdan önce) orada ‘İngilizler’ vardı. Biz ‘İngiliz' diyorduk, fakat aslında bunlar İngiltere'de eğitim görmüş, eğitilmiş bizim Ukraynalı gençlerimizdi” diye konuştu.
‘İngilizlerin’ sopalarla veya Laser tag oynanan lazer silahlarıyla ateş etmeleri öğretilen seferber edilmiş askerlerden daha iyi eğitim gördüklerine dikkat çeken Romanyuk, “Onların üzerindeki üniforma daha iyi, Batılı gibi eğitim görüyorlar” ifadelerini kullandı.
Ancak Batılı eğitmenlerden eğitim görmelerine rağmen ‘İngilizlerin’ savaş alanında zayıf eğitim seviyesi ve düşük moral ortaya koyduğunu söyleyen Romanyuk, bu askerlerin İngiltere’den döner dönmez yaralılarla birlikte tahliyeye gittiklerini dile getirdi.
Ukraynalı asker, “İngiltere'den geldiler ve hemen tahliyeye gittiler. Aralarından üç kişi çıktı. Doğrudan yaralıların peşinden gittiler. Ve bu ne bir saldırı ne de savunmaydı” diye anlattı.
Romanyuk, daha sonra ‘İngilizlerin’, komutanların emirlerine rağmen cepheye gitmeyi reddettiğini sözlerine ekledi.