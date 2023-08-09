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Emine Erdoğan: Türkiye her daim sahada olacak
Emine Erdoğan: Türkiye her daim sahada olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, mazlum coğrafyalara umut olmaya el birliğiyle devam edeceklerini vurgulayarak, "Türkiye her daim... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T19:43+0300
2023-08-09T19:43+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
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Emine Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı"nda kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle bir araya geldi.Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, bağımsızlık savaşımızın kalbinde, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadınlarımızla, bir arada olmaktan gururluyum" ifadesini kullandı."Gönül coğrafyası" olarak bilinen toprakların Türklerin tarih boyu kurdukları bütün devletlerin ulaştığı fiziksel sınırların çok daha ötesinde olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, ecdadın barış ve hoşgörü ikliminin varlığını sürdürdüğünü söyledi.Balkanlardan Yemen'e, Kudüs'e, Hicaz'a, Afrika'ya kadar çoğunluğu hayırsever kadınların banisi olduğu vakıfların, hala yaşatıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Milletimizin ismi, dünyanın bütün mazlumlarının gönül mabetlerinde, merhamet, şefkat, cömertlikle özdeşleşiyor" diye konuştu.Büyükelçilerin de görev yerlerinde dokundukları hayatlarla, bütün dünyayı gönül coğrafyasına kattıklarını belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti:'Bize düşen, dünyanın giderek çoraklaşan iklimine can suyu verebilmektir'Çankaya Köşkü'nde açılan "Yüzyılın Anıları" sergisinin milletin tarihine sahip çıkma hikayesini gözler önüne serdiğini dile getiren Emine Erdoğan, "İnsanlığa rol model olacak, medeniyet ve kültür kahramanlarıyla dolu geçmişimiz, en büyük zenginliğimizdir. Mevlana'nın deyimiyle kalpten gelen sözlerimiz tüm dünyada, kulakları aşıp kalplere ulaşıyor. Aynı şekilde Hacı Bektaş Veli, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre'nin mayalayacağı gönüllerle, dünya barışına bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Bize düşen, bu muhteşem miras vasıtasıyla, dünyanın giderek çoraklaşan iklimine can suyu verebilmektir" şeklinde konuştu.Türkiye'nin vefası ve cömertliğinin önemine değinen Emine Erdoğan, "Bu nedenle evrensel değerler yeniden inşa edilirken, asırların mirasıyla dolu hazine sandığımızı açmanın, insanlığa borcumuz olduğunu düşünüyorum. Manevi dünyamız gibi somut kültür mirasımız da insanlığın yeryüzündeki hikayesinin hakikat ekseninde yazılmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.Yürütülen arkeolojik kazıların dünyadaki yankılarına işaret eden Emine Erdoğan, "Türkiye, keşfedildikçe sırrına sır katılan bir bölge olarak, turistik anlamda giderek daha büyük değer kazanıyor. Elbette bu hazinelerimizi de kültürel diplomasi havuzumuza elbirliği ile katmamız gerekiyor" dedi.Güzellikleri çoğaltmak kadar anlatabilmenin de önemini dile getiren Emine Erdoğan, bu amaçla, Anadolu'nun şifa dolu reçetelerini "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında derlediklerini anımsattı."Dünya Kahvaltı Günü" ve "Dünya Türk Kahvesi Günü" aracılığıyla da Türk gastronomi hazinesi hak ettiği düzeye kavuşturulacağına olan inancını dile getiren Emine Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları "Bohça" markasının, dünya pazarında hak ettiği düzeye getirmek için büyükelçilerden destek istedi.BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun ilk toplantısı İstanbul'daEmine Erdoğan, milletçe el ele vererek, hayat tarzına dönüştürmeye çalıştıkları Sıfır Atık Hareketi'nin de uluslararası boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "Başkanlığını üstlendiğim 'Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ilk yüz yüze toplantısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz. '31 Ekim Dünya Şehirler Günü' toplantısının da, dünyanın gözbebeği İstanbul'da yapılacağını hatırlatmak isterim. Sizlerden beklentimiz, deneyimlerimizi insanlık ailesi ile paylaşmak için yürüttüğümüz faaliyetleri, uluslararası kamuoyuna duyuracak adımlar atmanızdır" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'ye getirilen ödüller, yayınlanan edebi eserler, sinema, dizi ve spordaki başarılara değinen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:Sanatçı Ferhat Göçer'in de mini bir konser verdiği programın ardından Emine Erdoğan, büyükelçi eşleri ile anı fotoğrafı çektirdi.'Yüzyılın Anıları' sergisiEmine Erdoğan, program kapsamında düzenlenen, "Yüzyılın Anıları" adlı sergiyi gezerek, Cumhuriyetin ilanından bugüne Türkiye'nin 100 yıllık kültürel diplomasisine ışık tutacak olaylar ve bugüne ulaşan geleneksel sanatlar ve ürünlerine ilişkin stantlardan bilgi aldı.Geleneksel el sanatlarından olan ebru sanatına ilişkin standı da ziyaret eden Emine Erdoğan, burada ebru yaptı.Sergide Emine Erdoğan'a leblebi, geleneksel Türk lokumları ve kumda pişirilen Türk kahvesi de ikram edildi.
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, mazlum
recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, mazlum

Emine Erdoğan: Türkiye her daim sahada olacak

19:43 09.08.2023
© İHA / GÜRKAN SAYIN - MEHMET KALAY- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA / GÜRKAN SAYIN - MEHMET KALAY-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, mazlum coğrafyalara umut olmaya el birliğiyle devam edeceklerini vurgulayarak, "Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek" dedi.
Emine Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı"nda kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle bir araya geldi.
Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, bağımsızlık savaşımızın kalbinde, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadınlarımızla, bir arada olmaktan gururluyum" ifadesini kullandı.
"Gönül coğrafyası" olarak bilinen toprakların Türklerin tarih boyu kurdukları bütün devletlerin ulaştığı fiziksel sınırların çok daha ötesinde olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, ecdadın barış ve hoşgörü ikliminin varlığını sürdürdüğünü söyledi.
Balkanlardan Yemen'e, Kudüs'e, Hicaz'a, Afrika'ya kadar çoğunluğu hayırsever kadınların banisi olduğu vakıfların, hala yaşatıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Milletimizin ismi, dünyanın bütün mazlumlarının gönül mabetlerinde, merhamet, şefkat, cömertlikle özdeşleşiyor" diye konuştu.
© İHA / GÜRKAN SAYIN - MEHMET KALAY- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
© İHA / GÜRKAN SAYIN - MEHMET KALAY-
Büyükelçilerin de görev yerlerinde dokundukları hayatlarla, bütün dünyayı gönül coğrafyasına kattıklarını belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
"Üretken kadınların el emeklerinin, adil bir pazarda satılabilmesi için Afrika Evi gibi girişimlerimizle, mazlum coğrafyalara umut olmaya elbirliğiyle devam edeceğiz. Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek. Bununla beraber bizim yegane sermayemiz hayırseverliğimiz değil, dünyanın tektipleşen kültürüne derman olabilecek, her öğesi birbirinden değerli ve köklü bir medeniyet mirasına sahibiz."

'Bize düşen, dünyanın giderek çoraklaşan iklimine can suyu verebilmektir'

Çankaya Köşkü'nde açılan "Yüzyılın Anıları" sergisinin milletin tarihine sahip çıkma hikayesini gözler önüne serdiğini dile getiren Emine Erdoğan, "İnsanlığa rol model olacak, medeniyet ve kültür kahramanlarıyla dolu geçmişimiz, en büyük zenginliğimizdir. Mevlana'nın deyimiyle kalpten gelen sözlerimiz tüm dünyada, kulakları aşıp kalplere ulaşıyor. Aynı şekilde Hacı Bektaş Veli, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre'nin mayalayacağı gönüllerle, dünya barışına bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Bize düşen, bu muhteşem miras vasıtasıyla, dünyanın giderek çoraklaşan iklimine can suyu verebilmektir" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin vefası ve cömertliğinin önemine değinen Emine Erdoğan, "Bu nedenle evrensel değerler yeniden inşa edilirken, asırların mirasıyla dolu hazine sandığımızı açmanın, insanlığa borcumuz olduğunu düşünüyorum. Manevi dünyamız gibi somut kültür mirasımız da insanlığın yeryüzündeki hikayesinin hakikat ekseninde yazılmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Yürütülen arkeolojik kazıların dünyadaki yankılarına işaret eden Emine Erdoğan, "Türkiye, keşfedildikçe sırrına sır katılan bir bölge olarak, turistik anlamda giderek daha büyük değer kazanıyor. Elbette bu hazinelerimizi de kültürel diplomasi havuzumuza elbirliği ile katmamız gerekiyor" dedi.
Güzellikleri çoğaltmak kadar anlatabilmenin de önemini dile getiren Emine Erdoğan, bu amaçla, Anadolu'nun şifa dolu reçetelerini "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında derlediklerini anımsattı.
"Dünya Kahvaltı Günü" ve "Dünya Türk Kahvesi Günü" aracılığıyla da Türk gastronomi hazinesi hak ettiği düzeye kavuşturulacağına olan inancını dile getiren Emine Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları "Bohça" markasının, dünya pazarında hak ettiği düzeye getirmek için büyükelçilerden destek istedi.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun ilk toplantısı İstanbul'da

Emine Erdoğan, milletçe el ele vererek, hayat tarzına dönüştürmeye çalıştıkları Sıfır Atık Hareketi'nin de uluslararası boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "Başkanlığını üstlendiğim 'Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ilk yüz yüze toplantısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz. '31 Ekim Dünya Şehirler Günü' toplantısının da, dünyanın gözbebeği İstanbul'da yapılacağını hatırlatmak isterim. Sizlerden beklentimiz, deneyimlerimizi insanlık ailesi ile paylaşmak için yürüttüğümüz faaliyetleri, uluslararası kamuoyuna duyuracak adımlar atmanızdır" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'ye getirilen ödüller, yayınlanan edebi eserler, sinema, dizi ve spordaki başarılara değinen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu motivasyonla, 29 Ekim etkinliklerinin, 100. yıl coşkumuza yaraşacak, kültürel, sanatsal ve edebi hazinemizi sergileyecek, kutlu bir şölene dönüşmesini hedefliyoruz. Bizler, çok dinli, çok kültürlü, çok uluslu, çok hukuklu geçmişimizle, yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sevmeyi buyuran inancımızla, eşsiz birikimlere sahibiz. Bu minvalde insanlık, İslam düşmanlığıyla kışkırtılmaya çalışılırken, bizim birlikte yaşama tecrübemize ne denli ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Hayırseverlikle, iyiliklerle kilidi kırılan gönül kapılarından, sanatımızla edebiyatımızla danslarımızla folklorumuzla sözümüz ve sazımızla geçme günüdür."
Sanatçı Ferhat Göçer'in de mini bir konser verdiği programın ardından Emine Erdoğan, büyükelçi eşleri ile anı fotoğrafı çektirdi.

'Yüzyılın Anıları' sergisi

Emine Erdoğan, program kapsamında düzenlenen, "Yüzyılın Anıları" adlı sergiyi gezerek, Cumhuriyetin ilanından bugüne Türkiye'nin 100 yıllık kültürel diplomasisine ışık tutacak olaylar ve bugüne ulaşan geleneksel sanatlar ve ürünlerine ilişkin stantlardan bilgi aldı.
Geleneksel el sanatlarından olan ebru sanatına ilişkin standı da ziyaret eden Emine Erdoğan, burada ebru yaptı.
Sergide Emine Erdoğan'a leblebi, geleneksel Türk lokumları ve kumda pişirilen Türk kahvesi de ikram edildi.
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