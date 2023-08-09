e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:00
58 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:05
58 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
17:01
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
12:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
13:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
14:08
3 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
15:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
16:01
2 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
17:01
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
19:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230809/e-devlet-kullanicilarina-sahte-site-uyarisi-1074515708.html
e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı
e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artığını belirterek, e-Devlet Kapısı... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T20:59+0300
2023-08-09T20:59+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
e-devlet
e-devlet kapısı
internet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072539927_0:62:3115:1814_1920x0_80_0_0_8bf10149c085fe5347c8e221147eb29a.jpg
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından kullanıcıları "arayüz taklitçilerine" karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072539927_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_315e170409b690378d7724722955190f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanlığı, e-devlet, e-devlet kapısı, internet
cumhurbaşkanlığı, e-devlet, e-devlet kapısı, internet

e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı

20:59 09.08.2023
© AA / Arda Küçükkayae-Devlet Kapısı
e-Devlet Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA / Arda Küçükkaya
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artığını belirterek, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından kullanıcıları "arayüz taklitçilerine" karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.
Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca 'http://turkiye.gov.tr' adresinden ve 'e-Devlet Kapısı' mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала