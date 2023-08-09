https://sputniknews.com.tr/20230809/dso-uyardi-vaka-ve-olumleri-artirabilecek-yeni-kovid-19-varyantinin-cikma-riski-suruyor-1074515956.html

DSÖ uyardı: Vaka ve ölümleri artırabilecek yeni Kovid-19 varyantının çıkma riski sürüyor

DSÖ uyardı: Vaka ve ölümleri artırabilecek yeni Kovid-19 varyantının çıkma riski sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaka ve ölümlerde ani bir artışa neden olabilecek daha tehlikeli bir Kovid-19 varyantının... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T21:11+0300

2023-08-09T21:11+0300

2023-08-09T21:12+0300

kovid-19

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, 3 ay önce Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini ancak küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini duyurduğunu hatırlattı.O tarihten itibaren küresel olarak bildirilen Kovid-19 vakaları ve ölümlerde yaşanan düşüşün sürdüğünü kaydeden Ghebreyesus, DSÖ'ye veri bildiren ülke sayısında da azalış olduğunu belirtti.Ghebreyesus, "Bu durum, diğer ülkelerde ölümlerin veya hastaneye yatışların olmadığı anlamına gelmiyor, onları DSÖ'ye bildirmedikleri anlamına geliyor. Aşılama, enfeksiyon veya her ikisine karşı artan toplum bağışıklığı ve daha iyi klinik bakım ile erken teşhis sayesinde ciddi hastalık ve ölüm riski bir yıl öncesine göre çok daha düşük durumda. Bu ilerlemelere rağmen DSÖ, Kovid-19'un küresel halk sağlığı üzerindeki riskini yüksek olarak değerlendirmeyi sürdürüyor" dedi.'Dolaşmaya, öldürmeye ve değişmeye devam ediyor'Virüsün tüm ülkelerde dolaşmaya, öldürmeye ve değişmeye devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "DSÖ bugün bir risk değerlendirmesi yayınladığımız EG.5 varyantı (Eris) da dahil olmak üzere çeşitli değişkenleri takip ediyor. Vaka ve ölümlerde ani bir artışa neden olabilecek daha tehlikeli bir Kovid-19 varyantının ortaya çıkma riski devam ediyor" diye konuştu.Ghebreyesus, DSÖ Acil Durum Komitesi'nin tavsiyesi üzerine ülkelere Kovid-19 ile mücadele konusunda önerilerde bulunurken, tüm ülkeleri, daha uzun vadeli sürdürülebilir COVID-19 yönetimine geçmek için ulusal Kovid-19 programlarını güncellemesi gerektiğini kaydetti.Virüsteki değişimlerin yanı sıra hastalık şiddeti ve nüfus bağışıklığındaki eğilimleri tespit etmek için ülkelere Kovid-19 ile ilgili gözetimi sürdürme çağrısında da bulunan Ghebreyesus, tüm ülkelerin Kovid-19 verilerini DSÖ'ye veya açık kaynaklara bildirmesi gerektiğinin altını çizdi.Özellikle riskli gruplarda yer alan kişiler için Kovid-19 aşısının sunulmaya devam edilmesi gerektiğinin de altını çizen Ghebreyesus, "Bu tavsiyelerin uygulanması sadece Kovid-19'a karşı korunmaya yardımcı olmayacak, aynı zamanda ülkelerin diğer hastalıkları önlemesine ve bunlarla mücadelesine de yardımcı olacaktır. Geleceği tahmin edemeyiz ama ona hazırlanabiliriz" diye konuştu.Eris varyantına ilişkin rapor yayımlandıDSÖ, bugün Eris varyantına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.Rapora göre, önceden 'gözlem altındaki varyant' olan ve statüsü 'izlenmesi gereken varyant' olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olurken, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldı.Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde 'küresel düzeyde düşük' olarak değerlendirildi.Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi.

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kovid-19, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)