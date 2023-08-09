https://sputniknews.com.tr/20230809/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074492944.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0230 liradan, euro 29,6590 liradan güne başladı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T09:12+0300
2023-08-09T09:12+0300
2023-08-09T09:13+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_0:82:999:644_1920x0_80_0_0_716a9023b138a6b14be8b7eeb29a3bcb.jpg
Serbest piyasada 27,0210 liradan alınan dolar 27,0230 liradan satılıyor. 29,6570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6590 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,0230 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5900 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 678 lira, çeyrek altın 2 bin 718 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 838 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.412 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.95 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.95 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.701 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230808/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074465965.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_17:0:982:724_1920x0_80_0_0_60ddf74e56de50fb41b9be00dfa9ae87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
09:12 09.08.2023 (güncellendi: 09:13 09.08.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0230 liradan, euro 29,6590 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,0210 liradan alınan dolar 27,0230 liradan satılıyor. 29,6570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6590 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,0230 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5900 lira olmuştu
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 678 lira, çeyrek altın 2 bin 718 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 838 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.412 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 85.95 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.95 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.701 dolar seviyesinde.