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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/depremde-60-kisinin-yasamini-yitirdigi-apartman-ruhsatsiz-ve-projesiz-insa-edilmis-1074488884.html
Depremde 60 kişinin yaşamını yitirdiği apartman ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş
Depremde 60 kişinin yaşamını yitirdiği apartman ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş
Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 60 kişinin yaşamını yitirdiği Yoldaş Apartmanı'na ilişkin kapsamlı... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T00:56+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
kahramanmaraş
deprem
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor için talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, merkez Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı'na ilişkin incelemelerini tamamladı.Deprem sonrası alanda yapılan çalışmalar, yapıdan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları, söz konusu yapının arşiv kayıtları ile projelerin incelenmesi sonucu hazırlanan kapsamlı raporlar, soruşturma dosyasına eklendi.Ruhsatsız ve projesiz inşa edilmişKahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çökmesi sonucu 60 kişinin hayatını kaybettiği, 1994 yılında yapılan Yoldaş Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, yapının "belediye arşiv dosyası"nın bulunmadığı, dolayısıyla yapı ruhsatının ve ruhsat ekinde olması gereken mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin mevcut olmadığı belirtildi.Binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı, bodrum katında kolon kesmeye yönelik bulguya rastlanılmadığı ifade edilen raporda, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı kaydedildi.Raporun sonuç kısmında şunlar yer aldı:
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diyarbakır, kahramanmaraş, deprem
diyarbakır, kahramanmaraş, deprem

Depremde 60 kişinin yaşamını yitirdiği apartman ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş

00:56 09.08.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ-Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 60 kişinin yaşamını yitirdiği Yoldaş Apartmanı'na ilişkin kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı. Yapının, ruhsatsız ve projesiz inşa edildiği belirlendi.
Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 60 kişinin yaşamını yitirdiği Yoldaş Apartmanı'na ilişkin kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı. Yapının, ruhsatsız ve projesiz inşa edildiği belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ-
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Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 60 kişinin yaşamını yitirdiği Yoldaş Apartmanı'na ilişkin kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor için talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, merkez Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı'na ilişkin incelemelerini tamamladı.
Deprem sonrası alanda yapılan çalışmalar, yapıdan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları, söz konusu yapının arşiv kayıtları ile projelerin incelenmesi sonucu hazırlanan kapsamlı raporlar, soruşturma dosyasına eklendi.

Ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çökmesi sonucu 60 kişinin hayatını kaybettiği, 1994 yılında yapılan Yoldaş Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, yapının "belediye arşiv dosyası"nın bulunmadığı, dolayısıyla yapı ruhsatının ve ruhsat ekinde olması gereken mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin mevcut olmadığı belirtildi.
Binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı, bodrum katında kolon kesmeye yönelik bulguya rastlanılmadığı ifade edilen raporda, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı kaydedildi.
Raporun sonuç kısmında şunlar yer aldı:
"Yoldaş Apartmanı'nın ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidinin, binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapılmasına müsaade eden gerekli yasal işlemleri yapmayan ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."
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