https://sputniknews.com.tr/20230809/depremde-60-kisinin-yasamini-yitirdigi-apartman-ruhsatsiz-ve-projesiz-insa-edilmis-1074488884.html

Depremde 60 kişinin yaşamını yitirdiği apartman ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş

Depremde 60 kişinin yaşamını yitirdiği apartman ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş

Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 60 kişinin yaşamını yitirdiği Yoldaş Apartmanı'na ilişkin kapsamlı... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T00:56+0300

2023-08-09T00:56+0300

2023-08-09T00:56+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

kahramanmaraş

deprem

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor için talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, merkez Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı'na ilişkin incelemelerini tamamladı.Deprem sonrası alanda yapılan çalışmalar, yapıdan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları, söz konusu yapının arşiv kayıtları ile projelerin incelenmesi sonucu hazırlanan kapsamlı raporlar, soruşturma dosyasına eklendi.Ruhsatsız ve projesiz inşa edilmişKahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çökmesi sonucu 60 kişinin hayatını kaybettiği, 1994 yılında yapılan Yoldaş Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, yapının "belediye arşiv dosyası"nın bulunmadığı, dolayısıyla yapı ruhsatının ve ruhsat ekinde olması gereken mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin mevcut olmadığı belirtildi.Binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı, bodrum katında kolon kesmeye yönelik bulguya rastlanılmadığı ifade edilen raporda, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı kaydedildi.Raporun sonuç kısmında şunlar yer aldı:

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