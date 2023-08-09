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Çin'de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi
Çin'de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi
Çin’de Temmuz ayı sonunda etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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çin
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sel felaketi
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Çin'in genelinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi.Başkent Pekin’de 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 38’e yükseldi. Biri kurtarma personeli 18 kişiden hala haber alınamıyor. Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle Pekin ve çevre şehirlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selden yaklaşık 1 milyon 290 bin kişi etkilenirken, 59 bin ev yıkıldı. Su baskınları 15 bin hektarlık ekim alanına da zarar verdi.
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Çin'de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi
Çin'de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi
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video, çin, sel, sel felaketi, yağış, видео

Çin'de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi

14:53 09.08.2023
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Çin’de Temmuz ayı sonunda etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi.
Çin'in genelinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi.

Başkent Pekin’de 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 38’e yükseldi.

Biri kurtarma personeli 18 kişiden hala haber alınamıyor. Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle Pekin ve çevre şehirlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selden yaklaşık 1 milyon 290 bin kişi etkilenirken, 59 bin ev yıkıldı. Su baskınları 15 bin hektarlık ekim alanına da zarar verdi.
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