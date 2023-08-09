https://sputniknews.com.tr/20230809/bbp-genel-baskani-destici-vergi-anayasada-yazildigi-gibi-kazanci-geliri-olandan-alinmalidir-1074515812.html

BBP Genel Başkanı Destici: Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır

BBP Genel Başkanı Destici: Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır

BBP Genel Başkanı Destici, vergi düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirterek, "Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T21:09+0300

2023-08-09T21:09+0300

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dünya

mustafa destici

vergi

vergi dairesi

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.Ülke gündeminin birinci sırasında ekonominin bulunduğunu söyleyen Destici, Türkiye'nin ekonomik güçlüklerin de üstesinden gelecek güce sahip olduğunu belirtti.Alt gelir grupları ve dezavantajlı kesimleri ağırlaşan hayat şartları karşısında korumak gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:Dolaylı vergileri adaletli bulmadığını vurgulayan Destici, "Özellikle, üretimde ve tarımda kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmasının, üretimi de fiyatları da kamu vicdanını da zedelediği kanaatindeyiz. Verginin adı Özel Tüketim Vergisi ise o zaman onu özel tüketenden alacaksanız. Üretenden Özel Tüketim Vergisi alınmasını asla doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu."Vergi düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanarak adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını" talep eden Destici, "Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır. Geliri az olandan ya da üretenden asla bir vergi alınmamalıdır" dedi.Konuşmasında Akbelen Ormanı'ndaki elektrik santrallerine kömür temin eden bir maden sahasında yapılan çalışmalara da değinen Destici, şöyle devam etti:Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma namazı düzenlemesine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

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Sputnik Türkiye

mustafa destici, vergi, vergi dairesi