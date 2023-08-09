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BBP Genel Başkanı Destici: Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır
BBP Genel Başkanı Destici: Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır
BBP Genel Başkanı Destici, vergi düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirterek, "Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T21:09+0300
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dünya
mustafa destici
vergi
vergi dairesi
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.Ülke gündeminin birinci sırasında ekonominin bulunduğunu söyleyen Destici, Türkiye'nin ekonomik güçlüklerin de üstesinden gelecek güce sahip olduğunu belirtti.Alt gelir grupları ve dezavantajlı kesimleri ağırlaşan hayat şartları karşısında korumak gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:Dolaylı vergileri adaletli bulmadığını vurgulayan Destici, "Özellikle, üretimde ve tarımda kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmasının, üretimi de fiyatları da kamu vicdanını da zedelediği kanaatindeyiz. Verginin adı Özel Tüketim Vergisi ise o zaman onu özel tüketenden alacaksanız. Üretenden Özel Tüketim Vergisi alınmasını asla doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu."Vergi düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanarak adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını" talep eden Destici, "Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır. Geliri az olandan ya da üretenden asla bir vergi alınmamalıdır" dedi.Konuşmasında Akbelen Ormanı'ndaki elektrik santrallerine kömür temin eden bir maden sahasında yapılan çalışmalara da değinen Destici, şöyle devam etti:Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma namazı düzenlemesine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:
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mustafa destici, vergi, vergi dairesi
mustafa destici, vergi, vergi dairesi

BBP Genel Başkanı Destici: Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır

21:09 09.08.2023
© AAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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BBP Genel Başkanı Destici, vergi düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirterek, "Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır. Geliri az olandan ya da üretenden asla bir vergi alınmamalıdır." dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.
Ülke gündeminin birinci sırasında ekonominin bulunduğunu söyleyen Destici, Türkiye'nin ekonomik güçlüklerin de üstesinden gelecek güce sahip olduğunu belirtti.
Alt gelir grupları ve dezavantajlı kesimleri ağırlaşan hayat şartları karşısında korumak gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:
"Sosyal devlet kavramının, daha doğrudan bir ifadeyle devlet olmanın gereği de budur. Emeklilerimizin taleplerini de bu çerçeveden değerlendiriyoruz. Emeklilerimiz, temmuz ayında gerçekleşen maaş düzenlemesine haklı bir tepki gösteriyorlar. Yılbaşı beklenmeden en geç ekim ayında, emeklilerimizin maaşlarındaki adaletsizlik, içinde bulunduğumuz 6 aylık dilimi de kapsayacak şekilde düzeltilmelidir."
Dolaylı vergileri adaletli bulmadığını vurgulayan Destici, "Özellikle, üretimde ve tarımda kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmasının, üretimi de fiyatları da kamu vicdanını da zedelediği kanaatindeyiz. Verginin adı Özel Tüketim Vergisi ise o zaman onu özel tüketenden alacaksanız. Üretenden Özel Tüketim Vergisi alınmasını asla doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.
"Vergi düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanarak adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını" talep eden Destici, "Vergi, Anayasa'da yazıldığı gibi kazancı, geliri olandan alınmalıdır. Geliri az olandan ya da üretenden asla bir vergi alınmamalıdır" dedi.
Konuşmasında Akbelen Ormanı'ndaki elektrik santrallerine kömür temin eden bir maden sahasında yapılan çalışmalara da değinen Destici, şöyle devam etti:
"Bu konunun adım adım provokasyona dönüştürülme çabasına şahit oluyoruz. Konuyla ilgili PKK sözcülerinin Gezi'yi de hatırlatarak yaptıkları açıklamalar, hangi ölçüde ve maksatta bir oyunun sahneye konulmaya çalışıldığını, başka hiçbir izaha gerek duymayacak şekilde ortaya koymaktadır. PKK ve siyasi uzantıları orada da işin içindedir."
Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma namazı düzenlemesine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:
"Ülkenin yüzde 99'u Müslüman. Dolayısıyla memur da, öğrenci de, işçi de gitmek istiyor. Bunun önündeki engellerin kaldırılmasını dile getirmek elbette Diyanet İşleri Başkanının söyleyeceği bir sözdür, hatta görevidir. Bunu söylediği için eleştirilmesi, taşa tutulması kabul edilebilir bir şey değildir. Buradan cuma günlerinin tamamen tatil edileceği manasını çıkarmak da konuyu başka yerlere taşıyarak bu düzenlemenin önüne geçme çabasıdır."
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