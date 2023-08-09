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https://sputniknews.com.tr/20230809/bakanlik-acikladi-koruma-altindaki-cocugun-cinsel-istismara-ugradigi-iddiasi-titizlikle-inceleniyor-1074516282.html
Bakanlık açıkladı: Koruma altındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası titizlikle inceleniyor
Bakanlık açıkladı: Koruma altındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası titizlikle inceleniyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma altına alınan cinsel istismar mağduru özel gereksinimli kız çocuğunun, kuruluştan izinsiz ayrıldığı süreçlerde... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T21:45+0300
2023-08-09T21:45+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
iddia
çocuk istismarı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan 'cinsel istismara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu devlet korumasına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı' başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A'nın, 2020'den itibaren Bakanlık tarafından koruma ve bakım altına alındığı belirtilen açıklamada, B.A'ya yönelik cinsel istismar isnadı ile açılan davada sanıkların tutuklu olduğu ve yargılamanın devam ettiği aktarıldı.Açıklamada, çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetlerinin, uzman ekipler tarafından sağlandığının altı çizildi.Rehabilitasyon süreci devam eden B.A'nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı, kurumdan her izinsiz ayrılışında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca tesliminin sağlandığı aktarılan açıklamada, "B.A'nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar, ilgili Bakanlıklarla işbirliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A'nın halihazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, iddia, çocuk istismarı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, iddia, çocuk istismarı

Bakanlık açıkladı: Koruma altındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası titizlikle inceleniyor

21:45 09.08.2023
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma altına alınan cinsel istismar mağduru özel gereksinimli kız çocuğunun, kuruluştan izinsiz ayrıldığı süreçlerde yeniden istismara uğradığına yönelik iddiaların titizlikle incelendiğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan 'cinsel istismara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu devlet korumasına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı' başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A'nın, 2020'den itibaren Bakanlık tarafından koruma ve bakım altına alındığı belirtilen açıklamada, B.A'ya yönelik cinsel istismar isnadı ile açılan davada sanıkların tutuklu olduğu ve yargılamanın devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetlerinin, uzman ekipler tarafından sağlandığının altı çizildi.
Rehabilitasyon süreci devam eden B.A'nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı, kurumdan her izinsiz ayrılışında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca tesliminin sağlandığı aktarılan açıklamada, "B.A'nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar, ilgili Bakanlıklarla işbirliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A'nın halihazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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