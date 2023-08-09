https://sputniknews.com.tr/20230809/bakan-yumaklidan-tmo-silosundaki-patlamaya-iliskin-aciklama-eksiklik-kalmaksizin-arastirilacak-1074500415.html

Bakan Yumaklı'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklama: 'Eksiklik kalmaksızın araştırılacak'

Bakan Yumaklı'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklama: 'Eksiklik kalmaksızın araştırılacak'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamaya ilişkin, "Şu an itibarıyla bu patlamanın toz... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T12:47+0300

2023-08-09T12:47+0300

2023-08-09T12:47+0300

türkiye

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

ibrahim yumaklı

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü TMO'nun Derince'deki liman tesislerinde, silolarda çok elim bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu kaza ile alakalı hemen bizim teknik ekiplerimiz derhal hareket ettiler. Şu an itibarıyla bu patlamanın toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunun olduğunu değerlendiriyoruz ancak tabii ki bizim görevimiz tüm yönleriyle, hiçbir eksiklik kalmaksızın bunun araştırılmasını temin etmek. Bu yolla ilgili hem bakanlık iç denetim birimleri hem savcılık hem de diğer birimler bu konuyla ilgili gerekli araştırmalarını yapıyorlar. Her şey bittikten sonra sonuçlarını da biz kamuoyuyla paylaşmış olacağız." diye konuştu.Yumaklı, olayda 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Bugün buraya gelirken Ekrem Kalkan isimli kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik, çok üzüldük. Kendisine Rabb'imden rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Aynı şekilde yaralı olan diğer kardeşimizin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum Rabb'imden. Diğer yaralılarla alakalı herhangi bir onların hayati tehlike oluşturacak durumları yok." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230809/kocaelide-tmo-silosundaki-patlamada-can-kaybi-1074495876.html

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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ibrahim yumaklı