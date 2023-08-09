https://sputniknews.com.tr/20230809/bakan-fidan-turkiye-yuzyili-vizyonunun-altini-doldurmak-icin-her-turlu-gayreti-gosterecegiz-1074510813.html

Bakan Fidan: Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını doldurmak için her türlü gayreti göstereceğiz

Bakan Fidan: Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını doldurmak için her türlü gayreti göstereceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını doldurmak için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T17:40+0300

2023-08-09T17:40+0300

2023-08-09T17:40+0300

politika

hakan fidan

türkiye yüzyılı

büyükelçi

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Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından değerlendirmelerde bulundu.14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dünyanın dört tarafında görev yapan büyükelçilerle yaklaşık bir hafta süreyle bir araya gelme fırsatları olduğunu belirten Fidan, "Tabii bu sürede çok yoğun bir çalışma temposu içinde olduk. Özellikle Türkiye Yüzyılı'nda öncelikleri nelerdir? Yapması gerekenler nelerdir? Bölgemizde ve dünyada bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar ne durumdadır? Bunları derinlemesine analiz ettik. Bölge bölge, konu konu çok sistematik bir şekilde bunları çalıştık" ifadesini kullandı.Fidan, konferans kapsamından büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini aktararak, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyükelçilerimize aktarma fırsatı buldu. Bu gerçekten bizim için büyük bir onurdu. Çünkü dış politika çerçevemizi çizen bu vizyonla biz Dışişleri Bakanlığı olarak merkezde, alanda da büyükelçilerimiz bunun altını doldurmak için her türlü gayreti yerine getireceğiz" diye konuştu.Büyükelçilerin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da ziyaret ettiklerini söyleyen Fidan, "Meclis Başkanımız da büyükelçilerimizle bir araya gelerek, büyükelçilerimize Büyük Millet Meclisimizin desteğini yineledi ve büyükelçilerimizden siyasi partilerimiz arasında olan milletvekillerimizin de taleplerini, beklentilerini iletti" dedi.'Büyükelçilerimiz alanda karşılaştıkları sorunları ve gözlemlerini aktardı'Bakan Fidan, konferansın çok verimli geçtiğini, bu yıl formatta da biraz değişiklik yaptıklarını, bakanlar ve kurum başkanları tarafından tek başına sunum yapma yerine bu sene toplu katılımla bir panel formatında büyükelçilerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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hakan fidan, türkiye yüzyılı, büyükelçi