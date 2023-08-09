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Bakan Fidan: Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını doldurmak için her türlü gayreti göstereceğiz
Bakan Fidan: Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını doldurmak için her türlü gayreti göstereceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını doldurmak için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T17:40+0300
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politika
hakan fidan
türkiye yüzyılı
büyükelçi
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Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından değerlendirmelerde bulundu.14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dünyanın dört tarafında görev yapan büyükelçilerle yaklaşık bir hafta süreyle bir araya gelme fırsatları olduğunu belirten Fidan, "Tabii bu sürede çok yoğun bir çalışma temposu içinde olduk. Özellikle Türkiye Yüzyılı'nda öncelikleri nelerdir? Yapması gerekenler nelerdir? Bölgemizde ve dünyada bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar ne durumdadır? Bunları derinlemesine analiz ettik. Bölge bölge, konu konu çok sistematik bir şekilde bunları çalıştık" ifadesini kullandı.Fidan, konferans kapsamından büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini aktararak, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyükelçilerimize aktarma fırsatı buldu. Bu gerçekten bizim için büyük bir onurdu. Çünkü dış politika çerçevemizi çizen bu vizyonla biz Dışişleri Bakanlığı olarak merkezde, alanda da büyükelçilerimiz bunun altını doldurmak için her türlü gayreti yerine getireceğiz" diye konuştu.Büyükelçilerin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da ziyaret ettiklerini söyleyen Fidan, "Meclis Başkanımız da büyükelçilerimizle bir araya gelerek, büyükelçilerimize Büyük Millet Meclisimizin desteğini yineledi ve büyükelçilerimizden siyasi partilerimiz arasında olan milletvekillerimizin de taleplerini, beklentilerini iletti" dedi.'Büyükelçilerimiz alanda karşılaştıkları sorunları ve gözlemlerini aktardı'Bakan Fidan, konferansın çok verimli geçtiğini, bu yıl formatta da biraz değişiklik yaptıklarını, bakanlar ve kurum başkanları tarafından tek başına sunum yapma yerine bu sene toplu katılımla bir panel formatında büyükelçilerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
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hakan fidan, türkiye yüzyılı, büyükelçi
hakan fidan, türkiye yüzyılı, büyükelçi

Bakan Fidan: Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını doldurmak için her türlü gayreti göstereceğiz

17:40 09.08.2023
© AA / Murat GökAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun altını doldurmak için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından değerlendirmelerde bulundu.
14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dünyanın dört tarafında görev yapan büyükelçilerle yaklaşık bir hafta süreyle bir araya gelme fırsatları olduğunu belirten Fidan, "Tabii bu sürede çok yoğun bir çalışma temposu içinde olduk. Özellikle Türkiye Yüzyılı'nda öncelikleri nelerdir? Yapması gerekenler nelerdir? Bölgemizde ve dünyada bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar ne durumdadır? Bunları derinlemesine analiz ettik. Bölge bölge, konu konu çok sistematik bir şekilde bunları çalıştık" ifadesini kullandı.
Fidan, konferans kapsamından büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini aktararak, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyükelçilerimize aktarma fırsatı buldu. Bu gerçekten bizim için büyük bir onurdu. Çünkü dış politika çerçevemizi çizen bu vizyonla biz Dışişleri Bakanlığı olarak merkezde, alanda da büyükelçilerimiz bunun altını doldurmak için her türlü gayreti yerine getireceğiz" diye konuştu.
Büyükelçilerin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da ziyaret ettiklerini söyleyen Fidan, "Meclis Başkanımız da büyükelçilerimizle bir araya gelerek, büyükelçilerimize Büyük Millet Meclisimizin desteğini yineledi ve büyükelçilerimizden siyasi partilerimiz arasında olan milletvekillerimizin de taleplerini, beklentilerini iletti" dedi.

'Büyükelçilerimiz alanda karşılaştıkları sorunları ve gözlemlerini aktardı'

Bakan Fidan, konferansın çok verimli geçtiğini, bu yıl formatta da biraz değişiklik yaptıklarını, bakanlar ve kurum başkanları tarafından tek başına sunum yapma yerine bu sene toplu katılımla bir panel formatında büyükelçilerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sadece kendi aramızda bir araya gelerek bakanlık merkez teşkilatı ve büyükelçilerimiz olarak çalışmadık, belli konularda bakanlarımızla, kurum başkanlarımızla bir araya geldik. Özellikle ekonomi, finans, turizm, kültür, güvenlik, bilim, teknoloji konularında ilgili bakanlarımızla ve kurum başkanlarımızla bir araya gelerek toplamda 3 panelle büyükelçiliklerimizle konuları detaylı soru-cevap şeklinde tartışma ve görüşme imkanımız oldu. Burada bakanlarımız ve ilgili kurum başkanlarımız kendi kurum perspektifleri açısından dış politikada olması gerekenlere ilişkin vizyonlarını sundu. Büyükelçilerimiz alanda karşılaştıkları sorunları aktarma fırsatı buldu aynı zamanda gözlemlerini aktardı."
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