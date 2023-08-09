https://sputniknews.com.tr/20230809/aysu-turkoglu-kuzey-kanalini-yuzerek-gecme-denemesine-basladi-1074497337.html
Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı
Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı
Aysu Türkoğlu İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T11:47+0300
2023-08-09T11:47+0300
2023-08-09T11:47+0300
spor
aysu türkoğlu
yüzücü
sporcu
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Aysu Türkoğlu, Manş'ı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmuştu.Genç sporcunun şimdiki hedefi ise Kuzey Kanalı.İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu (fotoğrafta), İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı.
https://sputniknews.com.tr/20220730/mans-denizini-yuzerek-gecen-turkoglu-hem-cok-guzel-bir-duygu-yasiyorum-hem-de-olesiye-yorgunum-1059319478.html
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aysu türkoğlu, yüzücü, sporcu
aysu türkoğlu, yüzücü, sporcu
Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı
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Aysu Türkoğlu İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı.
Aysu Türkoğlu, Manş'ı
yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmuştu
.
Genç sporcunun şimdiki hedefi ise Kuzey Kanalı.
İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu (fotoğrafta), İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı.