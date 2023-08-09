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Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı
Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı
Aysu Türkoğlu İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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Aysu Türkoğlu, Manş'ı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmuştu.Genç sporcunun şimdiki hedefi ise Kuzey Kanalı.İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu (fotoğrafta), İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı.
https://sputniknews.com.tr/20220730/mans-denizini-yuzerek-gecen-turkoglu-hem-cok-guzel-bir-duygu-yasiyorum-hem-de-olesiye-yorgunum-1059319478.html
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aysu türkoğlu, yüzücü, sporcu
aysu türkoğlu, yüzücü, sporcu

Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı

11:47 09.08.2023
© AA / Nesli ÖzelAysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı
Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA / Nesli Özel
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Aysu Türkoğlu İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı.
Aysu Türkoğlu, Manş'ı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmuştu.
Genç sporcunun şimdiki hedefi ise Kuzey Kanalı.
İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu (fotoğrafta), İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı.
Aysu Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
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Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türkoğlu: Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum
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