https://sputniknews.com.tr/20230809/aysu-turkoglu-kuzey-kanalini-yuzerek-gecme-denemesine-basladi-1074497337.html

Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı

Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı

Aysu Türkoğlu İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

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spor

aysu türkoğlu

yüzücü

sporcu

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Aysu Türkoğlu, Manş'ı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmuştu.Genç sporcunun şimdiki hedefi ise Kuzey Kanalı.İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu (fotoğrafta), İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçme denemesine başladı.

https://sputniknews.com.tr/20220730/mans-denizini-yuzerek-gecen-turkoglu-hem-cok-guzel-bir-duygu-yasiyorum-hem-de-olesiye-yorgunum-1059319478.html

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aysu türkoğlu, yüzücü, sporcu