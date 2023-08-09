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https://sputniknews.com.tr/20230809/avustralyada-bulunan-fosilin-240-milyon-yil-once-yasamis-amfibi-bir-hayvana-ait-oldugu-ortaya-cikti-1074519664.html
Avustralya'da bulunan fosilin 240 milyon yıl önce yaşamış amfibi bir hayvana ait olduğu ortaya çıktı
Avustralya'da bulunan fosilin 240 milyon yıl önce yaşamış amfibi bir hayvana ait olduğu ortaya çıktı
Bilim insanları, Avustralya'da 1997'de Mihail Mihaildis isimli çiftçi tarafından bulunan fosilin, amfibi bir sürüngene ait olduğunu tespit etti. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T23:53+0300
2023-08-09T23:53+0300
yaşam
fosil
avustralya
amfibi
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Avustralya'nın yerel basınında yer alan haberlere göre, 1997'de ülkede bulunan ve Mihaildis tarafından müzeye teslim edilen fosilin kertenkele benzeri bir sürüngene ait olduğu ortaya çıktı.Bilim insanları fosilin, 240 milyon yıl önce Avustralya'da yaşayan amfibi bir hayvana ait olduğunu kaydetti.'Arenaepeton supinatus' adı verilen sürüngenin, 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.Fosilin teşhisini yapan Paleontolog Lachlan Hart ise fosili ilk defa 12 yaşında müzeye gittiği sırada gördüğünü aktardı.Hart ayrıca, fosilin tüm iskeletinin korunmuş olmasının çok nadir bir durum olduğunu ifade etti.
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fosil, avustralya, amfibi
fosil, avustralya, amfibi

Avustralya'da bulunan fosilin 240 milyon yıl önce yaşamış amfibi bir hayvana ait olduğu ortaya çıktı

23:53 09.08.2023
© AAFosil
Fosil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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Bilim insanları, Avustralya'da 1997'de Mihail Mihaildis isimli çiftçi tarafından bulunan fosilin, amfibi bir sürüngene ait olduğunu tespit etti.
Avustralya'nın yerel basınında yer alan haberlere göre, 1997'de ülkede bulunan ve Mihaildis tarafından müzeye teslim edilen fosilin kertenkele benzeri bir sürüngene ait olduğu ortaya çıktı.
Bilim insanları fosilin, 240 milyon yıl önce Avustralya'da yaşayan amfibi bir hayvana ait olduğunu kaydetti.
'Arenaepeton supinatus' adı verilen sürüngenin, 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.
Fosilin teşhisini yapan Paleontolog Lachlan Hart ise fosili ilk defa 12 yaşında müzeye gittiği sırada gördüğünü aktardı.
Hart ayrıca, fosilin tüm iskeletinin korunmuş olmasının çok nadir bir durum olduğunu ifade etti.
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