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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/anlasmanin-sona-ermesi-ile-ukraynanin-tahil-ihracatindan-elde-ettigi-gelir-yari-yariya-dustu-1074504276.html
Anlaşmanın sona ermesi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelir yarı yarıya düştü
Anlaşmanın sona ermesi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelir yarı yarıya düştü
Tahıl anlaşmasının sona ermesi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelirin 1.9 kat düştüğü öğrenildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T13:57+0300
2023-08-09T13:57+0300
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tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
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Sputnik’in analiz ettiği Ukrayna Gümrük Servisi ve Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, tahıl anlaşmasının sona ermesi zemininde Temmuz ayında Ukrayna'dan tahıl ihracatı 1.4 kat düştü, elde edilen gelirler ise neredeyse yarı yarıya indi.Ukrayna Tarım Bakanlığı’nın istatistiklerine göre Kiev, Temmuz ayında 2.3 milyon ton mısır, buğday ve arpa ihraç etti, haziran ayına göre ihracatta yüzde 38 düşüş oldu. Dünya pazarına mısır tedariki de hızlı bir şekilde yarı yarıya düşerek 1.1 milyon ton ile geçen yılın seviyesine geri döndü, buğday ihracatı da üçte bir oranında azalarak 841 bin tona düştü.Başlıca azalma limanlar üzerinden yapılan ihracatta oldu, haziran ayında tahıl ihracatı 3.1 milyon ton iken temmuzda yüzde 46.5 oranında azalarak 1.67 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı zamanda demiryolu, TIR ve feribotla yapılan sevkiyatlar yüzde 6 oranında artış kaydetti.Sonuç olarak Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelir, bir ay önce 712 milyon dolar iken bu ay 1.9 kat düşerek 380.4 milyon dolara geriledi. Bu rakam aynı zamanda Kiev'in Temmuz 2022'de elde ettiği gelire göre neredeyse 30 milyon dolar daha az.
https://sputniknews.com.tr/20230809/ingiltereden-turkiye-merkezli-iki-sirkete-rusya-yaptirimi-1074497595.html
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tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ihracat, ithalat
tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ihracat, ithalat

Anlaşmanın sona ermesi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelir yarı yarıya düştü

13:57 09.08.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULUkrayna- Tahıl
Ukrayna- Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Tahıl anlaşmasının sona ermesi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelirin 1.9 kat düştüğü öğrenildi.
Sputnik’in analiz ettiği Ukrayna Gümrük Servisi ve Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, tahıl anlaşmasının sona ermesi zemininde Temmuz ayında Ukrayna'dan tahıl ihracatı 1.4 kat düştü, elde edilen gelirler ise neredeyse yarı yarıya indi.
Ukrayna Tarım Bakanlığı’nın istatistiklerine göre Kiev, Temmuz ayında 2.3 milyon ton mısır, buğday ve arpa ihraç etti, haziran ayına göre ihracatta yüzde 38 düşüş oldu. Dünya pazarına mısır tedariki de hızlı bir şekilde yarı yarıya düşerek 1.1 milyon ton ile geçen yılın seviyesine geri döndü, buğday ihracatı da üçte bir oranında azalarak 841 bin tona düştü.
Başlıca azalma limanlar üzerinden yapılan ihracatta oldu, haziran ayında tahıl ihracatı 3.1 milyon ton iken temmuzda yüzde 46.5 oranında azalarak 1.67 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı zamanda demiryolu, TIR ve feribotla yapılan sevkiyatlar yüzde 6 oranında artış kaydetti.
Sonuç olarak Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelir, bir ay önce 712 milyon dolar iken bu ay 1.9 kat düşerek 380.4 milyon dolara geriledi. Bu rakam aynı zamanda Kiev'in Temmuz 2022'de elde ettiği gelire göre neredeyse 30 milyon dolar daha az.
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