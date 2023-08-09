https://sputniknews.com.tr/20230809/anlasmanin-sona-ermesi-ile-ukraynanin-tahil-ihracatindan-elde-ettigi-gelir-yari-yariya-dustu-1074504276.html

Anlaşmanın sona ermesi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelir yarı yarıya düştü

Anlaşmanın sona ermesi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelir yarı yarıya düştü

Tahıl anlaşmasının sona ermesi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelirin 1.9 kat düştüğü öğrenildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T13:57+0300

2023-08-09T13:57+0300

2023-08-09T13:57+0300

ukrayna krizi

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Sputnik’in analiz ettiği Ukrayna Gümrük Servisi ve Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, tahıl anlaşmasının sona ermesi zemininde Temmuz ayında Ukrayna'dan tahıl ihracatı 1.4 kat düştü, elde edilen gelirler ise neredeyse yarı yarıya indi.Ukrayna Tarım Bakanlığı’nın istatistiklerine göre Kiev, Temmuz ayında 2.3 milyon ton mısır, buğday ve arpa ihraç etti, haziran ayına göre ihracatta yüzde 38 düşüş oldu. Dünya pazarına mısır tedariki de hızlı bir şekilde yarı yarıya düşerek 1.1 milyon ton ile geçen yılın seviyesine geri döndü, buğday ihracatı da üçte bir oranında azalarak 841 bin tona düştü.Başlıca azalma limanlar üzerinden yapılan ihracatta oldu, haziran ayında tahıl ihracatı 3.1 milyon ton iken temmuzda yüzde 46.5 oranında azalarak 1.67 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı zamanda demiryolu, TIR ve feribotla yapılan sevkiyatlar yüzde 6 oranında artış kaydetti.Sonuç olarak Ukrayna'nın tahıl ihracatından elde ettiği gelir, bir ay önce 712 milyon dolar iken bu ay 1.9 kat düşerek 380.4 milyon dolara geriledi. Bu rakam aynı zamanda Kiev'in Temmuz 2022'de elde ettiği gelire göre neredeyse 30 milyon dolar daha az.

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