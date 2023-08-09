https://sputniknews.com.tr/20230809/ak-partiden-anayasa-adimi-basortusu-ve-ailenin-yapisi-duzenlemesi-icin-360-sayisi-aranacak-1074506945.html

AK Parti'den Anayasa adımı: Başörtüsü ve ailenin yapısı düzenlemesi için 360 sayısı aranacak

AK Parti'den Anayasa adımı: Başörtüsü ve ailenin yapısı düzenlemesi için 360 sayısı aranacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında TBMM'nin açılması ile birlikte Anayasa değişikliğini gündeme getireceklerini açıkladı... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T15:45+0300

2023-08-09T15:45+0300

2023-08-09T15:45+0300

politika

anayasa

yeni anayasa

tbmm anayasa ve adalet komisyonu

başörtüsü

6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

ak parti

chp

deva partisi

gelecek partisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin yasa teklifi üzerine AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi, TBMM’nin açılması ile birlikte yeniden gündeme gelecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz. Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla istişare içinde bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız” sözleri ile Anayasa değişikliğini yeniden gündeme getirdi.27’nci dönemde komisyona geldiTBMM’nin 27’nci döneminde de Anayasa değişikliği gündeme gelmişti. Teklif AK Parti, MHP ve BBP’nin 336 vekilin imzası ile sunuldu. Anayasa Komisyonu’nda Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. Maddesi ve eşit bir aile yapısını öngören 41. Maddesi'nin değiştirilmesi üzerine verilen 3 maddelik teklif tartışıldı. Komisyonda İYİ Parti ve CHP’li üyeler düzenleme için değişiklik önerisi verdi. Öneride “Hiçbir kadın, başını örtmesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafete karışılamayacağı” ifadeleri yer aldı. Komisyondan muhalefetin değişiklik önerisi reddedilirken, AK Parti ve MHP’nin Anayasa değişikliği önerisi oy çokluğu ile kabul edilmişti. Düzenleme seçim kararı nedeni ile meclis genel kurulu gündemime gelmedi.Süreç yeniden başlayacakMeclisin açılması ile birlikte değişiklik önerisi kaldığı yerden değil, sıfırdan ele alınacak. Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler Anayasa değişiklik önerisini yeniden meclis başkanlığına sunacak. AK Parti kurmaylarının bu süreçte muhalefetin kapısını yeniden çalması bekleniyor.360 için 38 vekil daha gerekiyorMeclis Başkanı hariç Cumhur İttifakı’nın 322 sandalyesi bulunuyor. Anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi için 360, doğrudan kabul edilebilmesi için ise 400 milletvekilinin ‘evet’ oyu vermesi gerekiyor. Cumhur İttifakı’nı Anayasa değişikliğinin kabul edilebilmesi için 38 muhalefet milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor.Muhafazakâr partiler öncelikli olacakMeclis’in açılması ile birlikte önerinin gündem gelmesi sürecinde özellikle muhafazakâr seçmen tabanına sahip, Saadet, DEVA ve Gelecek ve Demokrat Partilerinden destek aranacak. Bu partilerin sandalye sayısı 38.

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