https://sputniknews.com.tr/20230809/ak-partide-4-asamali-plan-raporlar-erdogana-sunulacak-1074491128.html

AK Parti'de 4 aşamalı plan: Raporlar Erdoğan'a sunulacak

AK Parti'de 4 aşamalı plan: Raporlar Erdoğan'a sunulacak

AK Parti'de yerel seçim için çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kabine üyeleri ve milletvekilleri sahaya inmeye... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T07:33+0300

2023-08-09T07:33+0300

2023-08-09T07:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

yerel seçim

seçim

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AK Parti, yerel seçim çalışmaları için yol haritasını belirledi. İl teşkilatları sahada, yerel seçime yönelik çalışmalarına hız verdi. 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor.Hazırlanan raporlar toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor.4 aşamalı planTRT'nin haberine göre, yerel seçime 4 aşamalı planla gidilecek. İlk aşamada; Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek.Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.2. aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.3. aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.4. aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Bölge için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230804/cumhurbaskani-erdogandan-kurmaylarina-talimat-ak-partide-yerel-secim-hazirligi-1074367995.html

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