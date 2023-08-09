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AK Parti'de 4 aşamalı plan: Raporlar Erdoğan'a sunulacak
AK Parti'de 4 aşamalı plan: Raporlar Erdoğan'a sunulacak
AK Parti'de yerel seçim için çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kabine üyeleri ve milletvekilleri sahaya inmeye... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T07:33+0300
2023-08-09T07:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
yerel seçim
seçim
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AK Parti, yerel seçim çalışmaları için yol haritasını belirledi. İl teşkilatları sahada, yerel seçime yönelik çalışmalarına hız verdi. 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor.Hazırlanan raporlar toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor.4 aşamalı planTRT'nin haberine göre, yerel seçime 4 aşamalı planla gidilecek. İlk aşamada; Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek.Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.2. aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.3. aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.4. aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Bölge için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230804/cumhurbaskani-erdogandan-kurmaylarina-talimat-ak-partide-yerel-secim-hazirligi-1074367995.html
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recep tayyip erdoğan, yerel seçim, seçim
recep tayyip erdoğan, yerel seçim, seçim

AK Parti'de 4 aşamalı plan: Raporlar Erdoğan'a sunulacak

07:33 09.08.2023
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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AK Parti'de yerel seçim için çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kabine üyeleri ve milletvekilleri sahaya inmeye hazırlanırken deprem bölgesi için de özel çalışmalar yapılacak.
AK Parti, yerel seçim çalışmaları için yol haritasını belirledi. İl teşkilatları sahada, yerel seçime yönelik çalışmalarına hız verdi. 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor.
Hazırlanan raporlar toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor.

4 aşamalı plan

TRT'nin haberine göre, yerel seçime 4 aşamalı planla gidilecek. İlk aşamada; Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek.
Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.
2. aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.
3. aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.
4. aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Bölge için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
4 Ağustos, 12:57
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