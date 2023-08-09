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AK Parti olağanüstü kongresi 7 Ekim'de
AK Parti olağanüstü kongresi 7 Ekim'de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi. Yerel seçim hazırlıklarına da değinen Dağ, kasım... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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politika
ak parti
recep tayyip erdoğan
seçim
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'7 Ekim'de kongre'Dağ, AK Parti için kongre tarihini de açıkladı:'Geri bildirim var'Dağ, memur ve emeklinin zam beklentisine ilişkin ise şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230728/chpde-muhalifler-ilce-kongrelerine-hazirlaniyor-1074111262.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan, seçim, belediye, hamza dağ
ak parti, recep tayyip erdoğan, seçim, belediye, hamza dağ

AK Parti olağanüstü kongresi 7 Ekim'de

11:38 09.08.2023 (güncellendi: 11:54 09.08.2023)
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi. Yerel seçim hazırlıklarına da değinen Dağ, kasım ayından itibaren adayların belli olacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.
Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bu biraz daha mutfak ve hazırlık dönemi. Kasım ayının başları gibi hızla sahaya çıkma dönemi başlar adaylar için. Zaten siyasetçi için saha da olmamak gibi bir durum yok. Sahada değilseniz siyasetçi değilsinizdir zaten. Önce aday belirleme süreci sonra kampanya süreci yapılacak. Asıl mevzu aday belirleme süreci. AK Parti yeni bir siyasi parti değil. AK Parti 5 yıl daha iktidarda olacak bir siyaset. Bir kültürümüz var, tecrübemiz var. Yerel yönetimler başkanlığımız lokomotif görevi görür. Mevcut görevde olan belediyelerin performansı takip ediliyor. Hangi adaylarla kazanabiliriz onun çalışması yapılıyor. Bir önceki takvime bakacak olursak, adayların tamamı kasım ayında belli olacak diyemeyiz. Ekimde kongremiz var. Şu anda tarih vermek mümkün değil ama bir önceki döneme baktığınız zaman kasımda sürecin başladığını görüyoruz."

'7 Ekim'de kongre'

Dağ, AK Parti için kongre tarihini de açıkladı:
"Mayıs 2023 seçimleri, CHP'nin karne seçimlerinden biriydi. Nüfusun yüzde 50'den fazlasını yöneten belediyeler CHP'de. İktidar yerelde başlar sloganıyla başlamışlardı. Mart 2024 seçimleri CHP'li belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi aldılar, işçi çıkarmayacağız dediler çıkardılar. Bu 5 yıllık süreçte yaptıklarını önlerinde görecekler. Karneleri zayıflarla dolu. Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar. Mart 2024'te CHP'li belediyelerin önlerine vatandaşlarımız karnelerini koyacak. Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var. İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız."
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'Geri bildirim var'

Dağ, memur ve emeklinin zam beklentisine ilişkin ise şunları söyledi:
"Sahada emeklilerden şikayet diyebilirsiniz, görüş diyebilirsiniz bir geri bildirim var. Cumhurbaşkanımız ifade etti. Asıl çözmemiş gereken konu enflasyon. 2023'ün sonu ya da 2024'ün ilk çeyreğinde sonuç alınacağını düşünüyorum. Bütçe konusunda, deprem özellikle öngörülen bir şey değildi. Açığı kapatma konusunda attığımız adımlar var."
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