https://sputniknews.com.tr/20230809/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1074492150.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T08:24+0300
2023-08-09T08:24+0300
2023-08-09T08:26+0300
türkiye
afad
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Saat 08.10'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/prof-dr-sukru-ersoy-canli-yayinda-beklenen-istanbul-depreminin-yerini-ve-buyuklugunu-acikladi-1074462798.html
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
08:24 09.08.2023 (güncellendi: 08:26 09.08.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Saat 08.10'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.