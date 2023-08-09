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https://sputniknews.com.tr/20230809/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1074492150.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Saat 08.10'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/prof-dr-sukru-ersoy-canli-yayinda-beklenen-istanbul-depreminin-yerini-ve-buyuklugunu-acikladi-1074462798.html
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

08:24 09.08.2023 (güncellendi: 08:26 09.08.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Saat 08.10'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
TÜRKİYE
Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı
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