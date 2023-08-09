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https://sputniknews.com.tr/20230809/abdnin-baskentinde-artan-suc-ve-siddetin-onlenmesi-icin-ulusal-muhafizlara-cagri-yapildi-1074489458.html
ABD'nin başkentinde artan suç ve şiddetin önlenmesi için Ulusal Muhafızlara çağrı yapıldı
ABD'nin başkentinde artan suç ve şiddetin önlenmesi için Ulusal Muhafızlara çağrı yapıldı
ABD'nin başkentinde, Washington D.C. Meclisi Üyesi Trayon White şehirde hızla yükselen suç ve şiddetin önüne geçilebilmesi için acil durum ilan edilmesi ve... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T02:31+0300
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Başkentte, en son 6 Ağustos'ta çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin ölmesiyle ilgili basın açıklaması yapan White, Washington D.C'de "anarşi ve kanunsuzluk ruhunun arttığını" ve "suçun her yere yayıldığını" belirtti.Siyahi meclis üyesi, "Suç kontrolden çıktı ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Mahallelerimizdeki suç ve şiddetle ilgili acil durum ilan etmeli ve acilen harekete geçmeliyiz. Ulusal Muhafızları suçlanan çocukları ve masum insanları korumak için çağırmanın zamanı gelmiş olabilir" dedi.Trayon White, başkentte artık "sadece geceleri değil, sabahın erken saatlerinde ve tüm gün boyunca silah seslerinin duyulduğunu" aktardı.Polisin tek başına bu işin altından kalkmayacağı inancını paylaşan White, D.C. Ulusal Muhafızları ile de suçun yayılmasını engellemek için görüşmelerde bulunduğunu ve sonuca varmanın uzun süreceğini belirtti.Trayon White, silahlı çatışmalardan en çok şehirde yaşayan siyahilerin ve diğer melez toplulukların etkilendiğini dile getirerek "Net bir şekilde bir savaş bölgesinde yaşadıklarını" ifade etti.White, ziyaret ettiği çatışma yaşanan bölgelerden birinde 106, diğerinde 113 boş mermi kovanı bulunduğunu, silahlı çatışmaların acilen önüne geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde şehirde yaşayan herkesin bundan doğrudan veya dolaylı etkileneceğini kaydetti.Şehrin belediye başkanı da daha önce uyarmıştıBaşkent Washington'ta 11 Mayıs'ta, kamu güvenliğini ele alan zirveye ev sahipliği yapan Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehirde suç oranlarının giderek arttığını belirterek bununla mücadele konusunda bazı kanuni değişiklikler yapılması gerektiğini söylemişti.Toplantıda, Washington polisi kayıtlarına göre, şehirdeki suç oranının geçen yıla göre yüzde 27 oranında arttığı, şiddet suçlarında da yüzde 10'luk artış tespit edildiği bilgisi paylaşılmış, çocuk suçluların sayısının artması, şehirde çok fazla kaçak silah bulunması gibi konulara da değinilmişti.Bowser, "Şu an fokuslandığımız konu toplumdaki gerçek suçlular. Şu an cinayet gibi suçlardan cezası onaylanmış fakat tutuklanmayan birçok insan var" sözleriyle, yürürlükteki şehir yasalarını eleştirmişti.ABD Anayasası'na göre Kongre, Washington D.C'yi denetleme hakkına sahipken başkentin yönetiminden sorumlu D.C. Konseyi, tüm mevzuatını yasalaştırmadan önce Kongrenin incelemesine sunması gerekiyor.
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ABD'nin başkentinde artan suç ve şiddetin önlenmesi için Ulusal Muhafızlara çağrı yapıldı

02:31 09.08.2023
© İHA / AYTEN MAMMADOVAABD’nin başkenti Washington DC’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara hız verilirken, Ulusal Muhafızlar, Kongre Binası çevresinde nöbetlerine devam ediyor.
ABD’nin başkenti Washington DC’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara hız verilirken, Ulusal Muhafızlar, Kongre Binası çevresinde nöbetlerine devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA / AYTEN MAMMADOVA
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ABD'nin başkentinde, Washington D.C. Meclisi Üyesi Trayon White şehirde hızla yükselen suç ve şiddetin önüne geçilebilmesi için acil durum ilan edilmesi ve Ulusal Muhafızların devreye girmesi çağrısında bulundu.
Başkentte, en son 6 Ağustos'ta çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin ölmesiyle ilgili basın açıklaması yapan White, Washington D.C'de "anarşi ve kanunsuzluk ruhunun arttığını" ve "suçun her yere yayıldığını" belirtti.
Siyahi meclis üyesi, "Suç kontrolden çıktı ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Mahallelerimizdeki suç ve şiddetle ilgili acil durum ilan etmeli ve acilen harekete geçmeliyiz. Ulusal Muhafızları suçlanan çocukları ve masum insanları korumak için çağırmanın zamanı gelmiş olabilir" dedi.
Trayon White, başkentte artık "sadece geceleri değil, sabahın erken saatlerinde ve tüm gün boyunca silah seslerinin duyulduğunu" aktardı.
Polisin tek başına bu işin altından kalkmayacağı inancını paylaşan White, D.C. Ulusal Muhafızları ile de suçun yayılmasını engellemek için görüşmelerde bulunduğunu ve sonuca varmanın uzun süreceğini belirtti.
Trayon White, silahlı çatışmalardan en çok şehirde yaşayan siyahilerin ve diğer melez toplulukların etkilendiğini dile getirerek "Net bir şekilde bir savaş bölgesinde yaşadıklarını" ifade etti.
White, ziyaret ettiği çatışma yaşanan bölgelerden birinde 106, diğerinde 113 boş mermi kovanı bulunduğunu, silahlı çatışmaların acilen önüne geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde şehirde yaşayan herkesin bundan doğrudan veya dolaylı etkileneceğini kaydetti.

Şehrin belediye başkanı da daha önce uyarmıştı

Başkent Washington'ta 11 Mayıs'ta, kamu güvenliğini ele alan zirveye ev sahipliği yapan Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehirde suç oranlarının giderek arttığını belirterek bununla mücadele konusunda bazı kanuni değişiklikler yapılması gerektiğini söylemişti.
Toplantıda, Washington polisi kayıtlarına göre, şehirdeki suç oranının geçen yıla göre yüzde 27 oranında arttığı, şiddet suçlarında da yüzde 10'luk artış tespit edildiği bilgisi paylaşılmış, çocuk suçluların sayısının artması, şehirde çok fazla kaçak silah bulunması gibi konulara da değinilmişti.
Bowser, "Şu an fokuslandığımız konu toplumdaki gerçek suçlular. Şu an cinayet gibi suçlardan cezası onaylanmış fakat tutuklanmayan birçok insan var" sözleriyle, yürürlükteki şehir yasalarını eleştirmişti.
ABD Anayasası'na göre Kongre, Washington D.C'yi denetleme hakkına sahipken başkentin yönetiminden sorumlu D.C. Konseyi, tüm mevzuatını yasalaştırmadan önce Kongrenin incelemesine sunması gerekiyor.
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