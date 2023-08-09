https://sputniknews.com.tr/20230809/abdde-iki-kisi-forklift-ile-atmyi-yerinden-sokup-caldi-1074500319.html

ABD'de iki kişi forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı

ABD'de iki kişi forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento ilçesinde iki kişi froklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T12:42+0300

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento ilçesinde bulunan bir ATM çalındı.Forklift süren bir kişi, aracın paletleriyle ATM'yi platformundan sökerek yere devirdi. O esnada başka bir araç devrilen ATM'nin yanına doğru ilerdi.Forklifti süren hırsız yere düşen ATM'yi paletlerle kaldırarak arkadaşının aracına koymaya çalıştı. O onlar güvenlik kameralarına yansıdı.Sacramento İlçesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şüpheliler bölgeden uzaklaştı ancak kaçış sırasında ATM küçük kamyonetten düşerek bir trafik kazasına neden oldu. Her iki şüpheli de olay yerinden uzaklaştı ve hırsızların kimliği henüz belirlenemedi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca hırsızların kimliğini tespit edip polise bildiren vatandaşlara, bin dolar ödül verileceği belirtildi.

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ABD'de iki kişi forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı ABD'de iki kişi forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı 2023-08-09T12:42+0300 true PT0M52S

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