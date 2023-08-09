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ABD'de iki kişi forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı
ABD'de iki kişi forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento ilçesinde iki kişi froklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T12:42+0300
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dünya
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kaliforniya
california
atm
hırsızlık
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento ilçesinde bulunan bir ATM çalındı.Forklift süren bir kişi, aracın paletleriyle ATM'yi platformundan sökerek yere devirdi. O esnada başka bir araç devrilen ATM'nin yanına doğru ilerdi.Forklifti süren hırsız yere düşen ATM'yi paletlerle kaldırarak arkadaşının aracına koymaya çalıştı. O onlar güvenlik kameralarına yansıdı.Sacramento İlçesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şüpheliler bölgeden uzaklaştı ancak kaçış sırasında ATM küçük kamyonetten düşerek bir trafik kazasına neden oldu. Her iki şüpheli de olay yerinden uzaklaştı ve hırsızların kimliği henüz belirlenemedi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca hırsızların kimliğini tespit edip polise bildiren vatandaşlara, bin dolar ödül verileceği belirtildi.
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ABD'de iki kişi forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı
ABD'de iki kişi forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı
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video, abd, kaliforniya, california, atm, hırsızlık, видео

ABD'de iki kişi forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı

12:42 09.08.2023
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento ilçesinde iki kişi froklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento ilçesinde bulunan bir ATM çalındı.

Forklift süren bir kişi, aracın paletleriyle ATM'yi platformundan sökerek yere devirdi.

O esnada başka bir araç devrilen ATM'nin yanına doğru ilerdi.

Forklifti süren hırsız yere düşen ATM'yi paletlerle kaldırarak arkadaşının aracına koymaya çalıştı. O onlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sacramento İlçesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şüpheliler bölgeden uzaklaştı ancak kaçış sırasında ATM küçük kamyonetten düşerek bir trafik kazasına neden oldu.

Her iki şüpheli de olay yerinden uzaklaştı ve hırsızların kimliği henüz belirlenemedi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca hırsızların kimliğini tespit edip polise bildiren vatandaşlara, bin dolar ödül verileceği belirtildi.
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