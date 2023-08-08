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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/zelenskiyin-danismani-rusyayla-gorusmelere-karsi-bati-icin-buyuk-yenilgi-demek-1074460869.html
Zelenskiy’in danışmanı Rusya’yla görüşmelere karşı: Batı için büyük yenilgi demek
Zelenskiy’in danışmanı Rusya’yla görüşmelere karşı: Batı için büyük yenilgi demek
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya'yla her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını söyleyerek, "Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T01:43+0300
2023-08-08T01:43+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını, zira bunun Rusya’nın kazanması anlamına geleceğini belirtti.Podolyak, Twitter paylaşımında, “Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi ve var olan küresel güvenlik düzeninin sonu anlamına gelecek” diye yazdı.Mevcut konumda müzakere sürecinin söz konusu olamayacağını kaydeden Podolyak, statükonun savaş alanında değişmesi gerektiğini, bunun için de Ukrayna’nın daha fazla silaha, füzelere ve uçaklara ihtiyaç duyduğunu belirtti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, batı

Zelenskiy’in danışmanı Rusya’yla görüşmelere karşı: Batı için büyük yenilgi demek

01:43 08.08.2023
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya'yla her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını söyleyerek, "Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi ve var olan küresel güvenlik düzeninin sonu anlamına gelecek" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını, zira bunun Rusya’nın kazanması anlamına geleceğini belirtti.
Podolyak, Twitter paylaşımında, “Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi ve var olan küresel güvenlik düzeninin sonu anlamına gelecek” diye yazdı.
Mevcut konumda müzakere sürecinin söz konusu olamayacağını kaydeden Podolyak, statükonun savaş alanında değişmesi gerektiğini, bunun için de Ukrayna’nın daha fazla silaha, füzelere ve uçaklara ihtiyaç duyduğunu belirtti.
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