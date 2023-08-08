https://sputniknews.com.tr/20230808/zelenskiyin-danismani-rusyayla-gorusmelere-karsi-bati-icin-buyuk-yenilgi-demek-1074460869.html
Zelenskiy’in danışmanı Rusya’yla görüşmelere karşı: Batı için büyük yenilgi demek
Zelenskiy’in danışmanı Rusya’yla görüşmelere karşı: Batı için büyük yenilgi demek
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya'yla her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını söyleyerek, "Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T01:43+0300
2023-08-08T01:43+0300
2023-08-08T01:43+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını, zira bunun Rusya’nın kazanması anlamına geleceğini belirtti.Podolyak, Twitter paylaşımında, “Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi ve var olan küresel güvenlik düzeninin sonu anlamına gelecek” diye yazdı.Mevcut konumda müzakere sürecinin söz konusu olamayacağını kaydeden Podolyak, statükonun savaş alanında değişmesi gerektiğini, bunun için de Ukrayna’nın daha fazla silaha, füzelere ve uçaklara ihtiyaç duyduğunu belirtti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, batı
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, batı
Zelenskiy’in danışmanı Rusya’yla görüşmelere karşı: Batı için büyük yenilgi demek
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya'yla her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını söyleyerek, "Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi ve var olan küresel güvenlik düzeninin sonu anlamına gelecek" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını, zira bunun Rusya’nın kazanması anlamına geleceğini belirtti.
Podolyak, Twitter paylaşımında, “Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi ve var olan küresel güvenlik düzeninin sonu anlamına gelecek” diye yazdı.
Mevcut konumda müzakere sürecinin söz konusu olamayacağını kaydeden Podolyak, statükonun savaş alanında değişmesi gerektiğini, bunun için de Ukrayna’nın daha fazla silaha, füzelere ve uçaklara ihtiyaç duyduğunu belirtti.