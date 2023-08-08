https://sputniknews.com.tr/20230808/zelenskiyin-danismani-rusyayla-gorusmelere-karsi-bati-icin-buyuk-yenilgi-demek-1074460869.html

Zelenskiy’in danışmanı Rusya’yla görüşmelere karşı: Batı için büyük yenilgi demek

Zelenskiy’in danışmanı Rusya’yla görüşmelere karşı: Batı için büyük yenilgi demek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya'yla her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını söyleyerek, "Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T01:43+0300

2023-08-08T01:43+0300

2023-08-08T01:43+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

batı

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını, zira bunun Rusya’nın kazanması anlamına geleceğini belirtti.Podolyak, Twitter paylaşımında, “Bu, Batı dünyasının büyük yenilgisi ve var olan küresel güvenlik düzeninin sonu anlamına gelecek” diye yazdı.Mevcut konumda müzakere sürecinin söz konusu olamayacağını kaydeden Podolyak, statükonun savaş alanında değişmesi gerektiğini, bunun için de Ukrayna’nın daha fazla silaha, füzelere ve uçaklara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, batı