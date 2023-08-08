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https://sputniknews.com.tr/20230808/yunanistanda-dinamo-zagreb-ve-aek-taraftarlari-arasinda-cikan-kavgada-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1074481307.html
Yunanistan'da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde taraftarlar arasında... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T17:47+0300
2023-08-08T17:47+0300
dünya
yunanistan
dinamo zagreb
aek
hırvatistan
maç
kavga
avrupa
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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, dün akşam iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Kavgada bıçak darbeleri alan bir AEK taraftarı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aynı kavgada 6 kişi de yaralanırken, 82'i Hırvat olmak üzere 96 kişi gözaltına alındı.Dinamo Zagreb kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olayların kınandığı belirtildi.Yaşanan olaydan dolayı bu akşam oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
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yunanistan, dinamo zagreb, aek, hırvatistan, maç, kavga, avrupa
yunanistan, dinamo zagreb, aek, hırvatistan, maç, kavga, avrupa

Yunanistan'da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

17:47 08.08.2023
© AP Photo / Thanassis StavrakisYunanistan'da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi öldü
Yunanistan'da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, dün akşam iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Kavgada bıçak darbeleri alan bir AEK taraftarı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aynı kavgada 6 kişi de yaralanırken, 82'i Hırvat olmak üzere 96 kişi gözaltına alındı.
Dinamo Zagreb kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olayların kınandığı belirtildi.
Yaşanan olaydan dolayı bu akşam oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
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