https://sputniknews.com.tr/20230808/yunanistanda-dinamo-zagreb-ve-aek-taraftarlari-arasinda-cikan-kavgada-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1074481307.html

Yunanistan'da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde taraftarlar arasında... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T17:47+0300

2023-08-08T17:47+0300

2023-08-08T17:47+0300

dünya

yunanistan

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aek

hırvatistan

maç

kavga

avrupa

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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, dün akşam iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Kavgada bıçak darbeleri alan bir AEK taraftarı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aynı kavgada 6 kişi de yaralanırken, 82'i Hırvat olmak üzere 96 kişi gözaltına alındı.Dinamo Zagreb kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olayların kınandığı belirtildi.Yaşanan olaydan dolayı bu akşam oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

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yunanistan, dinamo zagreb, aek, hırvatistan, maç, kavga, avrupa