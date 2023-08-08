https://sputniknews.com.tr/20230808/ukraynali-asker-taarruzla-ilgili-bilgi-eksikliginden-sikayetci-oldu-1074475533.html

Ukraynalı asker, taarruzla ilgili bilgi eksikliğinden şikayetçi oldu

Ukraynalı asker, taarruzla ilgili bilgi eksikliğinden şikayetçi oldu

Rus ordusunun esir aldığı Ukraynalı asker Mironyuk, Ukraynalı subayların askerlerine karşı taarruzla ilgili hiçbir bilgi vermediğini, askerlerin taarruzun... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T14:54+0300

2023-08-08T14:54+0300

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Sputnik’in sorularını yanıtlayan Ukraynalı asker Yaroslav Mironyuk, “Komutanlar hiçbir şey anlatmıyor. Birileri taarruzun başladığını, diğerleri ise henüz başlamadığını söylüyor. Bunu anlamıyorum ve bilmiyorum, askerlere ne yapmaları gerektiğini anlatmalılar” dedi.Karşı taarruzun hedefleri hakkın hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirten Mironyuk, “Karşı taarruzun olacağını bir tek televizyon ve TikTok bildiriyor. Bunun bir sonucu olarak askerler tam belirsizlik içinde hareket ediyor ve esir düşüyorlar” dedi.

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Ukraynalı asker, taarruzla ilgili bilginin eksikliğinden şikayetçi Ukraynalı asker, taarruzla ilgili bilginin eksikliğinden şikayetçi 2023-08-08T14:54+0300 true PT0M49S

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