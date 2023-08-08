https://sputniknews.com.tr/20230808/ukraynali-asker-taarruzla-ilgili-bilgi-eksikliginden-sikayetci-oldu-1074475533.html
Ukraynalı asker, taarruzla ilgili bilgi eksikliğinden şikayetçi oldu
Ukraynalı asker, taarruzla ilgili bilgi eksikliğinden şikayetçi oldu
Rus ordusunun esir aldığı Ukraynalı asker Mironyuk, Ukraynalı subayların askerlerine karşı taarruzla ilgili hiçbir bilgi vermediğini, askerlerin taarruzun... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T14:54+0300
2023-08-08T14:54+0300
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Sputnik’in sorularını yanıtlayan Ukraynalı asker Yaroslav Mironyuk, “Komutanlar hiçbir şey anlatmıyor. Birileri taarruzun başladığını, diğerleri ise henüz başlamadığını söylüyor. Bunu anlamıyorum ve bilmiyorum, askerlere ne yapmaları gerektiğini anlatmalılar” dedi.Karşı taarruzun hedefleri hakkın hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirten Mironyuk, “Karşı taarruzun olacağını bir tek televizyon ve TikTok bildiriyor. Bunun bir sonucu olarak askerler tam belirsizlik içinde hareket ediyor ve esir düşüyorlar” dedi.
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Ukraynalı asker, taarruzla ilgili bilginin eksikliğinden şikayetçi
Ukraynalı asker, taarruzla ilgili bilginin eksikliğinden şikayetçi
2023-08-08T14:54+0300
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Ukraynalı asker, taarruzla ilgili bilgi eksikliğinden şikayetçi oldu
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Rus ordusunun esir aldığı Ukraynalı asker Mironyuk, Ukraynalı subayların askerlerine karşı taarruzla ilgili hiçbir bilgi vermediğini, askerlerin taarruzun gidişatıyla ilgili bilgileri TikTok’tan aldığını belirtti.
Sputnik’in sorularını yanıtlayan Ukraynalı asker Yaroslav Mironyuk, “Komutanlar hiçbir şey anlatmıyor. Birileri taarruzun başladığını, diğerleri ise henüz başlamadığını söylüyor. Bunu anlamıyorum ve bilmiyorum, askerlere ne yapmaları gerektiğini anlatmalılar” dedi.
Karşı taarruzun hedefleri hakkın hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirten Mironyuk, “Karşı taarruzun olacağını bir tek televizyon ve TikTok bildiriyor. Bunun bir sonucu olarak askerler tam belirsizlik içinde hareket ediyor ve esir düşüyorlar” dedi.