https://sputniknews.com.tr/20230808/ukrayna-ordusunun-iki-aydir-hucum-ettigi-koyun-yakinlarinda-imha-edilmis-askeri-araclar-1074482935.html

Ukrayna ordusunun iki aydır hücum ettiği köyün yakınlarında imha edilmiş askeri araçlar görüntülendi

Ukrayna ordusunun iki aydır hücum ettiği köyün yakınlarında imha edilmiş askeri araçlar görüntülendi

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki aydır hücum ettiği Rabotino köyünün yakınında çekilmiş, imha edilmiş askeri araçların görüntülendiği video yayınlandı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T19:37+0300

2023-08-08T19:37+0300

2023-08-08T19:37+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

zaporojye

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Sputnik muhabirleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki aydır başarısız bir şekilde hücum ettiği Zaporojye bölgesindeki Rabotino köyünü ziyaret etti. Gazetecilerin çektiği videoda tahrip olmuş evler ve çok sayıda imha edilmiş Ukraynalı askeri araç görülüyor.Ukrayna ordusu yerleşime kuzey ve doğu yönlerinden girmeye çalışıyor, ancak Rus ordusu onları her defasında köyün girişinde durduruyor.Sputnik’in insansız hava aracı (İHA) ile çektiği görüntülerde etraftaki tarlalarda ve ormanlık alanda Ukrayna’ya ait çok sayıda imha edilmiş zırhlı araç görülüyor. Ukrayna ordusunun topçuları, ilerlemek için Rabotino’yu durmadan bombalıyor. Şu anda yerleşimde sağlam kalan bir tane dahi ev bulunmuyor, buna rağmen burada birkaç sivil kalmaya devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı en son geçen cuma günü Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rabotino’ya saldırısının püskürtüldüğünü, saldırıda Kiev rejiminin 130’dan fazla asker ve biri ABD yapımı Bradley olmak üzere üç zırhlı aracı kaybettiğini bildirmişti.

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Ukrayna ordusunun iki aydır hücum ettiği köyün yakınlarında imha edilmiş askeri araçlar görüntülendi Ukrayna ordusunun iki aydır hücum ettiği köyün yakınlarında imha edilmiş askeri araçlar görüntülendi 2023-08-08T19:37+0300 true PT0M56S

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rusya, ukrayna, zaporojye, видео