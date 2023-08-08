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https://sputniknews.com.tr/20230808/turkiyenin-4-savunma-firmasi-dunyanin-ilk-100-listesinde-1074474538.html
Türkiye'nin 4 savunma firması dünyanın ilk 100 listesinde
Türkiye'nin 4 savunma firması dünyanın ilk 100 listesinde
Dünya genelinde savunma sanayi satışlarına göre hazırlanan bir rapora göre, dünyanın İlk 100'ü listesinde Türkiye'den de üç savunma firması yer aldı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T14:29+0300
2023-08-08T14:29+0300
savunma
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
asfat
savunma
asker
aselsan
defence news
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ABD merkezli Defense News dergisi tarafından Pazartesi günü yayınlanan dünyanın ilk 100 savunma firması listesinde dört Türk savunma devi yer aldı.Kendisini 'dünyanın savunma karar vericileri için yetkili, bağımsız, profesyonel haber kaynağı' olarak tanımlayan kuruluş, Türkiye'den Aselsan'ın yıllık sıralamada geçen yılki 49. sıradan 47. sıraya yükseldiğini söyledi.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) 67. sıradan 58. sıraya yükselirken, füze üreticisi Roketsan 86. sıradan 80. sıraya tırmandı.Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (Asfat) de listeye ilk kez girdi ve 100. sırada yer aldı.Aselsan'ın savunma gelirleri 2022'de 2 milyar dolar olurken, TUSAŞ'ın gelirleri 1.48 milyar dolar, Roketsan'ın 873.3 milyon dolar ve Asfat'ın 443.5 milyon dolar olarak gerçekleşti.Listede 63.3 milyar dolarlık savunma geliriyle Lockheed Martin yine ilk sırada yer alırken, onu 39.6 milyar dolarla RTX ve 32.4 milyar dolarla Northrop Grumman izledi.İlk üç firma ABD'den olurken, ilk 10 firmanın altısı ABD merkezli, üçü Çin'den ve biri de İngiltere'dendi.
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türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), asfat, savunma, asker, aselsan, defence news
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), asfat, savunma, asker, aselsan, defence news

Türkiye'nin 4 savunma firması dünyanın ilk 100 listesinde

14:29 08.08.2023
© AATürk savunma sanayisine robot köpek
Türk savunma sanayisine robot köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
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Dünya genelinde savunma sanayi satışlarına göre hazırlanan bir rapora göre, dünyanın İlk 100'ü listesinde Türkiye'den de üç savunma firması yer aldı.
ABD merkezli Defense News dergisi tarafından Pazartesi günü yayınlanan dünyanın ilk 100 savunma firması listesinde dört Türk savunma devi yer aldı.

Kendisini 'dünyanın savunma karar vericileri için yetkili, bağımsız, profesyonel haber kaynağı' olarak tanımlayan kuruluş, Türkiye'den Aselsan'ın yıllık sıralamada geçen yılki 49. sıradan 47. sıraya yükseldiğini söyledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) 67. sıradan 58. sıraya yükselirken, füze üreticisi Roketsan 86. sıradan 80. sıraya tırmandı.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (Asfat) de listeye ilk kez girdi ve 100. sırada yer aldı.

Aselsan'ın savunma gelirleri 2022'de 2 milyar dolar olurken, TUSAŞ'ın gelirleri 1.48 milyar dolar, Roketsan'ın 873.3 milyon dolar ve Asfat'ın 443.5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Listede 63.3 milyar dolarlık savunma geliriyle Lockheed Martin yine ilk sırada yer alırken, onu 39.6 milyar dolarla RTX ve 32.4 milyar dolarla Northrop Grumman izledi.

İlk üç firma ABD'den olurken, ilk 10 firmanın altısı ABD merkezli, üçü Çin'den ve biri de İngiltere'dendi.
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