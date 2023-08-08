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Türkiye'de ilk 6 ayda kaç silahlı şiddet olayı yaşandı?
Türkiye'de ilk 6 ayda kaç silahlı şiddet olayı yaşandı?
Umut Vakfı'nın Türkiye'de bireysel silahlanma konulu raporuna göre 2023 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde bin 938 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
silah
bireysel silahlanma
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2023'ün ilk 211 gününde bireysel silahlanma sonucu yaşanan şiddet olaylarında bin 200 kişi hayatını kaybederken bin 960 kişi de yaralandı.Yaşanan silahlı şiddet olaylarının bin 653’ünde silahlar kullanıldı. Silah türlerine göre, 397’sinde uzun namlulu silahlar dahil tüfekler, bin 187’sinde tabancalar, 60’ında beylik silahlar ve 285’inde ise çoğunluğu bıçaklar olmak üzere kesici aletler kullanıldı.2022 yılında ise 3 bin 984 silahlı şiddet olayı medyaya yansıdı. Ülke genelinde yaşanan silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 231 kişi de yaralandı.Silahlı şiddetin en çok yaşandığı bölgeler sıralamasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ve en çok göç alan bölge olan Marmara Bölgesi olduğu kayıtlara geçti.Marmara'da Bin 136 silahlı şiddetin ardından 560 kişinin hayatını kaybettiği, bin 218 kişinin de yaralandığı belirlendi.
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silah, bireysel silahlanma
silah, bireysel silahlanma

Türkiye'de ilk 6 ayda kaç silahlı şiddet olayı yaşandı?

15:01 08.08.2023
silah
silah - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
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Umut Vakfı'nın Türkiye'de bireysel silahlanma konulu raporuna göre 2023 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde bin 938 silahlı şiddet olayı basına yansıdı.
Bireysel silahlanma infografik
Bireysel silahlanma - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
Bireysel silahlanma infografik
2023'ün ilk 211 gününde bireysel silahlanma sonucu yaşanan şiddet olaylarında bin 200 kişi hayatını kaybederken bin 960 kişi de yaralandı.

Yaşanan silahlı şiddet olaylarının bin 653’ünde silahlar kullanıldı. Silah türlerine göre, 397’sinde uzun namlulu silahlar dahil tüfekler, bin 187’sinde tabancalar, 60’ında beylik silahlar ve 285’inde ise çoğunluğu bıçaklar olmak üzere kesici aletler kullanıldı.

2022 yılında ise 3 bin 984 silahlı şiddet olayı medyaya yansıdı. Ülke genelinde yaşanan silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 231 kişi de yaralandı.

Silahlı şiddetin en çok yaşandığı bölgeler sıralamasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ve en çok göç alan bölge olan Marmara Bölgesi olduğu kayıtlara geçti.

Marmara'da Bin 136 silahlı şiddetin ardından 560 kişinin hayatını kaybettiği, bin 218 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Bireysel silahlanma infografik
Bireysel silahlanma II - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
Bireysel silahlanma infografik
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