https://sputniknews.com.tr/20230808/tes-is-genel-baskani-kabaloglundan-akbelen-aciklamasi-ulkemize-katki-vermeye-calisiyoruz-1074479816.html
TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu'ndan Akbelen açıklaması: 'Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz'
TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu'ndan Akbelen açıklaması: 'Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz'
Muğla'daki termik santrallere ilişkin açıklama yapan TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, "İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T16:58+0300
2023-08-08T16:58+0300
2023-08-08T16:59+0300
akbelen ormanı
türkiye
maden işçileri
tbmm
önerge
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TBMM Çankaya Kapısı önünde toplanan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) üyeleri üzerinde "İşimizi kaybetmek istemiyoruz" yazılı pankart açarak bir süre slogan attı.Daha sonra grup adına açıklamada bulunan TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nun CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için olağanüstü toplanacağını hatırlattı.40 yıldan bu yana santrallerde çalışıp üretim yaparak ülkeye katkı veren emekçiler olduklarını belirten Kabaloğlu, son dönemde 'çevrecilik' adı altında bu üretimin engellenmeye çalışıldığını söyledi."İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz" diyen Kabaloğlu, Yeniköy ve Kemerköy'de 3 bine yakın kişinin bu santrallerde çalıştığını, kapanması durumunda işsiz kalacaklarını vurguladı.Kabaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
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akbelen ormanı, maden işçileri, tbmm, önerge
akbelen ormanı, maden işçileri, tbmm, önerge
TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu'ndan Akbelen açıklaması: 'Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz'
16:58 08.08.2023 (güncellendi: 16:59 08.08.2023) Abone ol
Muğla'daki termik santrallere ilişkin açıklama yapan TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, "İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz" dedi.
TBMM Çankaya Kapısı önünde toplanan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) üyeleri üzerinde "İşimizi kaybetmek istemiyoruz" yazılı pankart açarak bir süre slogan attı.
Daha sonra grup adına açıklamada bulunan TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nun CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için olağanüstü toplanacağını hatırlattı.
40 yıldan bu yana santrallerde çalışıp üretim yaparak ülkeye katkı veren emekçiler olduklarını belirten Kabaloğlu, son dönemde 'çevrecilik' adı altında bu üretimin engellenmeye çalışıldığını söyledi.
"İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz" diyen Kabaloğlu, Yeniköy ve Kemerköy'de 3 bine yakın kişinin bu santrallerde çalıştığını, kapanması durumunda işsiz kalacaklarını vurguladı.
Kabaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yöre halkıyla muhtarlarla ve oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yıllardır bu konuyu anlatmaya çalıştık. Orada insanları ekmeğinden, aşından etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'nin yüzde 60'ı maalesef doğalgazla yani dışarıdan aldığımız enerjiyle besleniyor. Kendi kömürümüzü çıkartmayıp kendi değerlerimize değer katmayıp dışarıya bağımlı mı kalacağız?"