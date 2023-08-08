https://sputniknews.com.tr/20230808/tes-is-genel-baskani-kabaloglundan-akbelen-aciklamasi-ulkemize-katki-vermeye-calisiyoruz-1074479816.html

TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu'ndan Akbelen açıklaması: 'Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz'

TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu'ndan Akbelen açıklaması: 'Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz'

Muğla'daki termik santrallere ilişkin açıklama yapan TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, "İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T16:58+0300

2023-08-08T16:58+0300

2023-08-08T16:59+0300

akbelen ormanı

türkiye

maden işçileri

tbmm

önerge

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TBMM Çankaya Kapısı önünde toplanan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) üyeleri üzerinde "İşimizi kaybetmek istemiyoruz" yazılı pankart açarak bir süre slogan attı.Daha sonra grup adına açıklamada bulunan TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nun CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için olağanüstü toplanacağını hatırlattı.40 yıldan bu yana santrallerde çalışıp üretim yaparak ülkeye katkı veren emekçiler olduklarını belirten Kabaloğlu, son dönemde 'çevrecilik' adı altında bu üretimin engellenmeye çalışıldığını söyledi."İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz" diyen Kabaloğlu, Yeniköy ve Kemerköy'de 3 bine yakın kişinin bu santrallerde çalıştığını, kapanması durumunda işsiz kalacaklarını vurguladı.Kabaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

akbelen ormanı

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akbelen ormanı, maden işçileri, tbmm, önerge