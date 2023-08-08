https://sputniknews.com.tr/20230808/siddetli-ruzgra-yakalandilar-tekne-alabora-oldu-1074469845.html

Şiddetli rüzgâra yakalandılar: Tekne alabora oldu

Şiddetli rüzgâra yakalandılar: Tekne alabora oldu

Bursa'da geçen günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgârın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tekne

alabora

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Bursa'da geçen günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgâr kıyı şeritlerini vurdu. Rüzgârın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp, tekneleri alabora etti. Gemlik'e bağlı Kumla'da ise peş peşe vuran dalgalara teknede yakalanan 2 kişi savrularak yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230808/tur-teknesinde-yangin-panigi-yolcular-denize-atladi-1074465337.html

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tekne, alabora