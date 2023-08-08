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https://sputniknews.com.tr/20230808/siddetli-ruzgra-yakalandilar-tekne-alabora-oldu-1074469845.html
Şiddetli rüzgâra yakalandılar: Tekne alabora oldu
Şiddetli rüzgâra yakalandılar: Tekne alabora oldu
Bursa'da geçen günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgârın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
tekne
alabora
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Bursa'da geçen günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgâr kıyı şeritlerini vurdu. Rüzgârın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp, tekneleri alabora etti. Gemlik'e bağlı Kumla'da ise peş peşe vuran dalgalara teknede yakalanan 2 kişi savrularak yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230808/tur-teknesinde-yangin-panigi-yolcular-denize-atladi-1074465337.html
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tekne, alabora
tekne, alabora

Şiddetli rüzgâra yakalandılar: Tekne alabora oldu

11:25 08.08.2023
© İHATekne
Tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© İHA
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Bursa'da geçen günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgârın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki 2 kişiyi savurdu.
Bursa'da geçen günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgâr kıyı şeritlerini vurdu. Rüzgârın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp, tekneleri alabora etti.
Gemlik'e bağlı Kumla'da ise peş peşe vuran dalgalara teknede yakalanan 2 kişi savrularak yaralandı.
O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İzmir tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
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