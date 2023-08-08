https://sputniknews.com.tr/20230808/sehirlerarasi-yolcu-tasiyan-araclara-denetim-2-bin-46-trafik-kural-ihlali-belirlendi-1074482458.html
Şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara denetim: 2 bin 46 trafik kural ihlali belirlendi
Şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara denetim: 2 bin 46 trafik kural ihlali belirlendi
Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerde, 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T19:03+0300
2023-08-08T19:03+0300
2023-08-08T19:03+0300
türkiye
otobüs
yolcu otobüsü
deneme
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462042_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_93fbbe7b1d3cf93c6767bb0903ea1af8.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos'ta Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşıyan 41 bin 6 araç ve sürücü denetlendi.Denetimlerde 180 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 69 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.Sürücü ve yolculardan 139 kişinin emniyet kemeri kullanmadığı ve 97 sürücünün Karayolu Taşıma Kanunu'na uymadığı tespit edildi.Ayrıca 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462042_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_81861773e43043a6cb7b76a4b819b7ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otobüs, yolcu otobüsü, deneme, denetim
otobüs, yolcu otobüsü, deneme, denetim
Şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara denetim: 2 bin 46 trafik kural ihlali belirlendi
Abone ol
Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerde, 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos'ta Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşıyan 41 bin 6 araç ve sürücü denetlendi.
Denetimlerde 180 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 69 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.
Sürücü ve yolculardan 139 kişinin emniyet kemeri kullanmadığı ve 97 sürücünün Karayolu Taşıma Kanunu'na uymadığı tespit edildi.
Ayrıca 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.