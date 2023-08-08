https://sputniknews.com.tr/20230808/sehirlerarasi-yolcu-tasiyan-araclara-denetim-2-bin-46-trafik-kural-ihlali-belirlendi-1074482458.html

Şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara denetim: 2 bin 46 trafik kural ihlali belirlendi

Şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara denetim: 2 bin 46 trafik kural ihlali belirlendi

Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerde, 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T19:03+0300

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türkiye

otobüs

yolcu otobüsü

deneme

denetim

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos'ta Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşıyan 41 bin 6 araç ve sürücü denetlendi.Denetimlerde 180 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 69 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.Sürücü ve yolculardan 139 kişinin emniyet kemeri kullanmadığı ve 97 sürücünün Karayolu Taşıma Kanunu'na uymadığı tespit edildi.Ayrıca 2 bin 46 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

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otobüs, yolcu otobüsü, deneme, denetim