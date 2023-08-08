https://sputniknews.com.tr/20230808/ryabkov-rusya-ve-iran-askeri-isbirligini-surdurecekler-1074484776.html
Ryabkov: Rusya ve İran askeri işbirliğini sürdürecekler
Ryabkov: Rusya ve İran askeri işbirliğini sürdürecekler
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı’nın baskısına rağmen ülkesinin İran’la askeri işbirliğine devam edeceğini belirtti. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T21:16+0300
2023-08-08T21:16+0300
2023-08-08T21:23+0300
dünya
sergey ryabkov
iran
rusya
işbirliği
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İran’ın başkenti Tahran ziyareti kapsamında yerel medyaya konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Rusya ve İran’ın askeri işbirliği, düşmanlarının taleplerine rağmen devam edecek” açıklamasında bulundu.“Bu işbirliği tamamen meşru ve İran ile Rusya düşmanlarının isteklerine rağmen devam edecek” diyen Rus diplomat, “Askeri işbirliğimizi genişletme hakkımız var ve iki ülkenin askeri departmanları birbiriyle yakın işbirliği yapıyor” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey ryabkov, iran, rusya, işbirliği
sergey ryabkov, iran, rusya, işbirliği
Ryabkov: Rusya ve İran askeri işbirliğini sürdürecekler
21:16 08.08.2023 (güncellendi: 21:23 08.08.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı’nın baskısına rağmen ülkesinin İran’la askeri işbirliğine devam edeceğini belirtti.
İran’ın başkenti Tahran ziyareti kapsamında yerel medyaya konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Rusya ve İran’ın askeri işbirliği, düşmanlarının taleplerine rağmen devam edecek” açıklamasında bulundu.
“Bu işbirliği tamamen meşru ve İran ile Rusya düşmanlarının isteklerine rağmen devam edecek” diyen Rus diplomat, “Askeri işbirliğimizi genişletme hakkımız var ve iki ülkenin askeri departmanları birbiriyle yakın işbirliği yapıyor” diye ekledi.