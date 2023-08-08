https://sputniknews.com.tr/20230808/ryabkov-rusya-ve-iran-askeri-isbirligini-surdurecekler-1074484776.html

Ryabkov: Rusya ve İran askeri işbirliğini sürdürecekler

Ryabkov: Rusya ve İran askeri işbirliğini sürdürecekler

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı’nın baskısına rağmen ülkesinin İran’la askeri işbirliğine devam edeceğini belirtti. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

sergey ryabkov

iran

rusya

işbirliği

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İran’ın başkenti Tahran ziyareti kapsamında yerel medyaya konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Rusya ve İran’ın askeri işbirliği, düşmanlarının taleplerine rağmen devam edecek” açıklamasında bulundu.“Bu işbirliği tamamen meşru ve İran ile Rusya düşmanlarının isteklerine rağmen devam edecek” diyen Rus diplomat, “Askeri işbirliğimizi genişletme hakkımız var ve iki ülkenin askeri departmanları birbiriyle yakın işbirliği yapıyor” diye ekledi.

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sergey ryabkov, iran, rusya, işbirliği