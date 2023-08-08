https://sputniknews.com.tr/20230808/rus-elektronik-harp-gucleri-kurskta-iki-ihayi-indirdi-1074460631.html

Rus elektronik harp güçleri Kursk’ta iki İHA’yı indirdi

Rus elektronik harp güçleri Kursk’ta iki İHA’yı indirdi

Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, elektronik harp güçlerinin Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracını (İHA) indirdiğini duyurdu. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

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iha

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Kursk Valisi Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “İHA’lardan birinin üstünde, Rusya’da yasaklı terör örgütü olan Azov alayının simgeleri vardı” diye yazdı.Vali, askerlere ülkeyi korumaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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