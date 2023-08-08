Rus elektronik harp güçleri Kursk’ta iki İHA’yı indirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kazdağları'ndaki ağaç kesimi ve günün haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
12:31
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
14:00
2 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
57 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
15:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/rus-elektronik-harp-gucleri-kurskta-iki-ihayi-indirdi-1074460631.html
Rus elektronik harp güçleri Kursk’ta iki İHA’yı indirdi
Rus elektronik harp güçleri Kursk’ta iki İHA’yı indirdi
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, elektronik harp güçlerinin Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracını (İHA) indirdiğini duyurdu. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T01:22+0300
2023-08-08T01:22+0300
ukrayna krizi
rusya
iha
iha
iha
iha
kursk
elektronik
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063795497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f843a32e1dc08a274e0cddce4ddb25.jpg
Kursk Valisi Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “İHA’lardan birinin üstünde, Rusya’da yasaklı terör örgütü olan Azov alayının simgeleri vardı” diye yazdı.Vali, askerlere ülkeyi korumaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
rusya
kursk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063795497_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e486ac4c5cbd550e32292db42609ea4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, iha, iha, iha, iha, kursk, elektronik, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, iha, iha, iha, iha, kursk, elektronik, ukrayna, ukrayna krizi

Rus elektronik harp güçleri Kursk’ta iki İHA’yı indirdi

01:22 08.08.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, elektronik harp güçlerinin Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracını (İHA) indirdiğini duyurdu.
Kursk Valisi Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “İHA’lardan birinin üstünde, Rusya’da yasaklı terör örgütü olan Azov alayının simgeleri vardı” diye yazdı.
Vali, askerlere ülkeyi korumaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала