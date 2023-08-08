https://sputniknews.com.tr/20230808/rus-elektronik-harp-gucleri-kurskta-iki-ihayi-indirdi-1074460631.html
Rus elektronik harp güçleri Kursk’ta iki İHA’yı indirdi
Rus elektronik harp güçleri Kursk’ta iki İHA’yı indirdi
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, elektronik harp güçlerinin Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracını (İHA) indirdiğini duyurdu. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T01:22+0300
2023-08-08T01:22+0300
2023-08-08T01:22+0300
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Kursk Valisi Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “İHA’lardan birinin üstünde, Rusya’da yasaklı terör örgütü olan Azov alayının simgeleri vardı” diye yazdı.Vali, askerlere ülkeyi korumaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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rusya, iha, iha, iha, iha, kursk, elektronik, ukrayna, ukrayna krizi
Rus elektronik harp güçleri Kursk’ta iki İHA’yı indirdi
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Rusya’nın Kursk Bölgesi’nin Valisi Roman Starovoyt, elektronik harp güçlerinin Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracını (İHA) indirdiğini duyurdu.
Kursk Valisi Starovoyt, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “İHA’lardan birinin üstünde, Rusya’da yasaklı terör örgütü olan Azov alayının simgeleri vardı” diye yazdı.
Vali, askerlere ülkeyi korumaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.