https://sputniknews.com.tr/20230808/resmi-gazetede-yayimlandi-bazi-mucevher-ve-kuyumcu-urunlerinin-ithalatina-ek-mali-yukumluluk-1074459697.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Ek... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T00:21+0300
2023-08-08T00:21+0300
2023-08-08T00:21+0300
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Ek mali yükümlülük AB dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatta geçerli olacak. Karar, 3 gün sonra yürürlüğe girecek.