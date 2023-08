https://sputniknews.com.tr/20230808/prof-dr-sukru-ersoy-canli-yayinda-beklenen-istanbul-depreminin-yerini-ve-buyuklugunu-acikladi-1074462798.html

Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Yalova açıklarında meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından olası İstanbul depremine dikkat çeken Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Şu iç taraf tehlikeli... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T06:35+0300

2023-08-08T06:35+0300

2023-08-08T06:35+0300

türkiye

istanbul

deprem

marmara denizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074462644_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06adbd27a8bade02f8c6c345c4fdac69.jpg

6 Ağustos tarihinde Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin çevre illerden de hissedilmesi tedirginliğe yol açtı. Son günlerde yaşanan depremler, olası İstanbul depremini yeniden gündeme getirdi.Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında, "Bu deprem beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü olabilir mi? Deprem, Marmara’da var olan fay hatlarını hareketlendirebilir mi?" sorularına yanıt verdi.Ersoy'un açıklaması özetle şöyle:"Deprem düşük şiddetli olsa da bu kadar çok hissedilmesinin sebebi olarak, bulunduğunuz yerin zemini de çok önemli. Ayrıca deprem olan yer derinde değilse, bu da sanıyorum 7 kilometre civarında. Dolayısıyla enerji soğurulmadan, yani absorbe olmadan yüzeye yayıldığı için daha fazla hissediliyor. Benim gözlemlerimden bir tanesi, şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor, günlük deprem aktivitesine baktığımız zaman Türkiye’de 50-100 arasında değişiyor. Yani her gün 50 ila 100 deprem oluyor. Biraz değişken olmakla birlikte. Bu genel deprem aktivitesi içerisinde Türkiye’nin her bölgesinde deprem oluyor. Nitekim Marmara’da da böyle bir durum söz konusu. Yani günlük deprem aktivitesi içerisinde algılayabileceğimiz bir deprem büyüklük itibariyle de. Fakat biz depremin yeriyle daha çok ilgileniriz büyüklüğünden ziyade. Bir sonraki olabilecek depremi etkileyebilecek bir yerde mi, onu saptamak gerekir. '5.5 büyüklüğünden daha büyük depremler oluşturabilecek faylar'Yalova açıklarında olan bu depremi de o anlamda değerlendirmek gerekiyor. Bu harita üzerinde gördüğünüz her kırmızı çizgi bir fay olup, 5.5 büyüklüğünden daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bunlar. Türkiye’de deprem aktivitesini gösteriyor. Türkiye’de 500’e yakın böyle deprem oluşturabilecek fay mevcut. Biz Marmara bölgesini çokça konuşurken şu ana kolu konuşuyoruz aslında. Bu ana kol, kuzeyden geçen, yani hepsi kırmızı çizilmiş ama 1912’de deprem oldu, Tekirdağ kısımlarına kadar olan bölüm kırıldı. Şu iç taraf tehlikeli, diğer yerde de 1999 yılında Kocaeli kısmına kadar geldi Gölcük’te bitti. 'Silivri ve Gölcük arasında büyük deprem bekliyoruz'Şimdi Silivri ile Gölcük arasında büyük bir deprem bekliyoruz, 7’nin üzerinde. En kötü senaryo da 7.5. Peki Yalova depremi ne söylüyor? Biz Marmara depremini konuşurken hep ana kol ile ilgili konuşuyoruz. Bu ana kol üzerinde değil. Bu deprem, beklenilen büyük depremin beklendiği ana kolda değil. Bu kolda oluşacak deprem kuzeydeki ana koldaki kadar büyük deprem üreteceğini sanmıyorum. 6’yı geçer ama 7’yi bulmaz. Biraz segment uzunluğuyla ilgili bir durum."

https://sputniknews.com.tr/20230807/ahmet-ercandan-marmara-denizindeki-depremle-ilgili-aciklama-etkilenecek-bolgeleri-tek-tek-saydi-1074436446.html

türkiye

istanbul

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, deprem, marmara denizi