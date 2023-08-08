Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kazdağları'ndaki ağaç kesimi ve günün haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
12:31
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
14:00
2 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
57 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
15:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230808/portekizde-orman-yanginlari-yayiliyor-1074472415.html
Portekiz’de orman yangınları yayılıyor
Portekiz’de orman yangınları yayılıyor
Portekiz'in Odemira kasabası yakınlarında çıkan orman yangını turizm bölgesi Algarve'ye ilerliyor. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T12:44+0300
2023-08-08T12:44+0300
dünya
video
portekiz
orman yangını
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074472251_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_6633ddd7bb740d983f95972c8d0e1742.jpg
Yangın nedeniyle yaklaşık 6 bin 700 hektarlık alan küle dönerken, toplam 19 köy, 4 konaklama yeri ve bir kamp alanı boşaltıldı, 9 itfaiyeci ise yaralandı.Avrupa’nın güneybatısındaki Portekiz, yılın üçüncü sıcak hava dalgasında orman yangınlarıyla mücadele ediyor.Başkent Lizbon'un güneyinde ve Portekiz'in batı kıyısında yer alan Odemira kasabası yakınlarında cumartesi günü çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle güneye, ülkenin ana turizm bölgesi olan Algarve'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.Şu ana kadar yaklaşık 6 bin 700 hektarlık alan küle dönerken, toplam 19 köy, 4 konaklama yeri ve bir kamp alanı boşaltıldı. Bin 400'den fazla kişi tahliye edildi.Yaklaşık 800 personelin yer aldığı söndürme çalışmalarında 9 itfaiyeci ise yaralandı.Odemira Belediye Başkanı Helder Guerreiro durumun "kritik, zor ve karmaşık" olduğunu belirtti.
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Portekiz’de orman yangınları yayılıyor
Portekiz’de orman yangınları yayılıyor
2023-08-08T12:44+0300
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074472251_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_8fdda6fedf5ba4d7328adebb71279251.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, portekiz, orman yangını, yangın, видео
video, portekiz, orman yangını, yangın, видео

Portekiz’de orman yangınları yayılıyor

12:44 08.08.2023
Abone olTelegram
Portekiz'in Odemira kasabası yakınlarında çıkan orman yangını turizm bölgesi Algarve'ye ilerliyor.
Yangın nedeniyle yaklaşık 6 bin 700 hektarlık alan küle dönerken, toplam 19 köy, 4 konaklama yeri ve bir kamp alanı boşaltıldı, 9 itfaiyeci ise yaralandı.

Avrupa’nın güneybatısındaki Portekiz, yılın üçüncü sıcak hava dalgasında orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Başkent Lizbon'un güneyinde ve Portekiz'in batı kıyısında yer alan Odemira kasabası yakınlarında cumartesi günü çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle güneye, ülkenin ana turizm bölgesi olan Algarve'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Şu ana kadar yaklaşık 6 bin 700 hektarlık alan küle dönerken, toplam 19 köy, 4 konaklama yeri ve bir kamp alanı boşaltıldı. Bin 400'den fazla kişi tahliye edildi.

Yaklaşık 800 personelin yer aldığı söndürme çalışmalarında 9 itfaiyeci ise yaralandı.

Odemira Belediye Başkanı Helder Guerreiro durumun "kritik, zor ve karmaşık" olduğunu belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала