https://sputniknews.com.tr/20230808/meteorolojiden-yagis-ve-yuksek-sicaklik-uyarisi-istanbul-icin-saat-verdi-1074463126.html

Meteoroloji'den yağış ve yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den yağış ve yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul için saat verdi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Megakentte etkili olan "Eyyam-ı bahur" sıcaklıkları yerini yağışa bırakıyor. Gece saatlerinde, Orta ve Doğu... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T07:02+0300

2023-08-08T07:02+0300

2023-08-08T07:02+0300

türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Türkiye'de etkili olan aşırı sıcakların etkisini bu hafta kaybetmesi bekleniyor. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere diğer bölgelerinde yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos'a ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre, İstanbul ve Yalova çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Yalova çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Bursa’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 38°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 36°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 37°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 32°CParçalı bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 42°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 44°CAz bulutlu ve açık

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu