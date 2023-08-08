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https://sputniknews.com.tr/20230808/maasi-baglanmayan-eytlileri-ilgilendiriyor-nedeni-belli-oldu-1074464799.html
Maaşı bağlanmayan EYT'lileri ilgilendiriyor: Nedeni belli oldu
Maaşı bağlanmayan EYT'lileri ilgilendiriyor: Nedeni belli oldu
EYT düzenlemesinin ardından 3 Mart itibarıyla başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T08:23+0300
2023-08-08T08:23+0300
ekonomi
eyt
emekli maaşı
maaş
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Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı.Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor. Emekliği aylığı bağlanmayan EYT'liler yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "EYT’liler mart sonu itibarıyla emekli olmak için dilekçelerini verdiler. Dilekçe verildikten sonraki ay EYT’liler emekliliğe hak kazanabiliyorlardı. EYT’lilerin nisan ayında emekli olması beklenirken, bazı sebeplerden dolayı emeklilikleri gecikti" dedi.Nedenlerini sıraladıBayram açıklamalarının devamında şunları söyledi:* Bunun sebebi o vatandaşlarımızın başka şehirlerde, iş yerlerinde olan çalışmaları, dosyalarında gözükmemesidir. Bundan dolayı başka SGK İl Müdürlükleri’ne yazı yazıldığı ve bu dosyalar beklendiği için emeklilikleri gecikmiş durumda.* EYT’liler arasında eksik prim günleri olanlar varsa emekli olamıyorlar. 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında primi olanlar emekli olabilecekler. Burada e-Devlet üzerinden bakarak eksik olan prim günlerini tamamlayarak emekli olabilirler.* Bağ-Kur’da prim borcu olanların emekli olabilme durumu söz konusu değil ancak SSK’da yatırılan prim üzerinden hesaplama yapılıyor. Prim yatırılmadıysa bu yatırılmış bir sigorta primi olarak dikkate alınmıyor ve emeklilik hesabı yapılmıyor.En az yüzde 60’ı çalışmaya devam ediyor* EYT’li vatandaşlarımızın en az yüzde 60’ı çalışmaya devam ediyorlar. Sosyal güvenlik destekleme priminin işveren tarafından yatırılmasıyla birlikte maaş almaya devam ediyorlar. Tabi kıdem tazminatı alabilenler var. Bunlar eğer ikinci bir işte tekrar çalışırlarsa kıdem tazminatı alabiliyorlar.* EYT’lilerin maaş bağlama işlemleri eğer eksik bir evrakları yoksa, sigorta primleri tamamsa, başka bir dosya birleştirme yapılmayacaksa hemen emeklilik işlemleri başlatılabilir. Eğer EYT’liler 90 gün içerisinde emekli aylığı alamazsa burada SGK’dan avans alabilme durumları mevcut.* Kişiler burada SGK’ya başvurup ‘Emeklilik dilekçemi verdim ancak bana emeklilik kaydı bağlanmadı, bunun için bir avans istiyorum’ şeklinde dilekçe verirlerse maaşlarına bir avans alabilirler. Her ne şekilde geç bağlansa dahi başvurdukları aydan bir sonraki ay maaş bağlanmaya hak kazanmışlardı. Martta dilekçe veren bir kişi nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarına ilişkin toplu bir şekilde maaşlarını alabileceklerdir.
https://sputniknews.com.tr/20230807/eytli-olup-calisanlari-ilgilendiriyor-hak-kaybi-soz-konusu-degil-1074438502.html
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eyt, emekli maaşı, maaş
eyt, emekli maaşı, maaş

Maaşı bağlanmayan EYT'lileri ilgilendiriyor: Nedeni belli oldu

08:23 08.08.2023
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
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EYT düzenlemesinin ardından 3 Mart itibarıyla başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram maaşı bağlanmayan EYT'lilerle ilgili, "Bunun sebebi o vatandaşlarımızın başka şehirlerde, iş yerlerinde olan çalışmaları, dosyalarında gözükmemesidir" dedi.
Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı.
Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor. Emekliği aylığı bağlanmayan EYT'liler yeniden gündeme geldi.
Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "EYT’liler mart sonu itibarıyla emekli olmak için dilekçelerini verdiler. Dilekçe verildikten sonraki ay EYT’liler emekliliğe hak kazanabiliyorlardı. EYT’lilerin nisan ayında emekli olması beklenirken, bazı sebeplerden dolayı emeklilikleri gecikti" dedi.

Nedenlerini sıraladı

Bayram açıklamalarının devamında şunları söyledi:
* Bunun sebebi o vatandaşlarımızın başka şehirlerde, iş yerlerinde olan çalışmaları, dosyalarında gözükmemesidir. Bundan dolayı başka SGK İl Müdürlükleri’ne yazı yazıldığı ve bu dosyalar beklendiği için emeklilikleri gecikmiş durumda.
* EYT’liler arasında eksik prim günleri olanlar varsa emekli olamıyorlar. 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında primi olanlar emekli olabilecekler. Burada e-Devlet üzerinden bakarak eksik olan prim günlerini tamamlayarak emekli olabilirler.
* Bağ-Kur’da prim borcu olanların emekli olabilme durumu söz konusu değil ancak SSK’da yatırılan prim üzerinden hesaplama yapılıyor. Prim yatırılmadıysa bu yatırılmış bir sigorta primi olarak dikkate alınmıyor ve emeklilik hesabı yapılmıyor.

En az yüzde 60’ı çalışmaya devam ediyor

* EYT’li vatandaşlarımızın en az yüzde 60’ı çalışmaya devam ediyorlar. Sosyal güvenlik destekleme priminin işveren tarafından yatırılmasıyla birlikte maaş almaya devam ediyorlar. Tabi kıdem tazminatı alabilenler var. Bunlar eğer ikinci bir işte tekrar çalışırlarsa kıdem tazminatı alabiliyorlar.
* EYT’lilerin maaş bağlama işlemleri eğer eksik bir evrakları yoksa, sigorta primleri tamamsa, başka bir dosya birleştirme yapılmayacaksa hemen emeklilik işlemleri başlatılabilir. Eğer EYT’liler 90 gün içerisinde emekli aylığı alamazsa burada SGK’dan avans alabilme durumları mevcut.
* Kişiler burada SGK’ya başvurup ‘Emeklilik dilekçemi verdim ancak bana emeklilik kaydı bağlanmadı, bunun için bir avans istiyorum’ şeklinde dilekçe verirlerse maaşlarına bir avans alabilirler. Her ne şekilde geç bağlansa dahi başvurdukları aydan bir sonraki ay maaş bağlanmaya hak kazanmışlardı. Martta dilekçe veren bir kişi nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarına ilişkin toplu bir şekilde maaşlarını alabileceklerdir.
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EKONOMİ
EYT'li olup çalışanları ilgilendiriyor: Hak kaybı söz konusu değil
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