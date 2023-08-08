https://sputniknews.com.tr/20230808/letonya-belarus-sinirinda-guvenlik-tedbirlerini-artiriyor-1074486728.html

Letonya, Belarus sınırında güvenlik tedbirlerini artırıyor

Letonya, Belarus sınırında güvenlik tedbirlerini artırıyor

Letonya Hükümeti, 11 Ağustos’tan itibaren Belarus sınırında güvenlik tedbirlerini artırma kararını aldı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T22:48+0300

2023-08-08T22:48+0300

2023-08-08T22:48+0300

dünya

letonya

belarus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074486507_0:299:2578:1749_1920x0_80_0_0_9f68041bba7ed72a4cf4c6454008aa3d.jpg

Letonya hükümetinin açıklamasında, Belarus sınırındaki Ludza, Kraslava, Augshdaugava ve Daugavpils bölgelerinde güvenlik tedbirlerinin 6 ay süreyle, yani 11 Ağustos 2023 ve 10 Şubat 2024 tarihleri arasında, artırma kararının alındığı ifade edildi.Kararın, Letonya-Belarus sınırını ihlal etme vakalarının büyük ölçüde artması nedeniyle devlet sınırının dokunulmazlığını sağlamak ve devlete yönelik tehdidi önlemek amacıyla alındığı kaydedildi.Açıklamada, “Tüm bölge ülkelerinin Belarus’la olan sınırını eşit şekilde korunmasını sağlamak amacıyla devlet sınırını yasa dışı yollarla geçme girişimlerine karşı ortak ve koordineli uluslararası önlemler sağlamak çok önemli” dendi.Kararda, Devlet Sınır Muhafıza Servisi’nin sınırdaki denetimi artırması, ordu ve polisin de destek sağlaması öngörülüyor.

letonya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

letonya, belarus