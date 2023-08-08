https://sputniknews.com.tr/20230808/letonya-belarus-sinirinda-guvenlik-tedbirlerini-artiriyor-1074486728.html
Letonya, Belarus sınırında güvenlik tedbirlerini artırıyor
Letonya, Belarus sınırında güvenlik tedbirlerini artırıyor
Letonya Hükümeti, 11 Ağustos’tan itibaren Belarus sınırında güvenlik tedbirlerini artırma kararını aldı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T22:48+0300
2023-08-08T22:48+0300
2023-08-08T22:48+0300
dünya
letonya
belarus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074486507_0:299:2578:1749_1920x0_80_0_0_9f68041bba7ed72a4cf4c6454008aa3d.jpg
Letonya hükümetinin açıklamasında, Belarus sınırındaki Ludza, Kraslava, Augshdaugava ve Daugavpils bölgelerinde güvenlik tedbirlerinin 6 ay süreyle, yani 11 Ağustos 2023 ve 10 Şubat 2024 tarihleri arasında, artırma kararının alındığı ifade edildi.Kararın, Letonya-Belarus sınırını ihlal etme vakalarının büyük ölçüde artması nedeniyle devlet sınırının dokunulmazlığını sağlamak ve devlete yönelik tehdidi önlemek amacıyla alındığı kaydedildi.Açıklamada, “Tüm bölge ülkelerinin Belarus’la olan sınırını eşit şekilde korunmasını sağlamak amacıyla devlet sınırını yasa dışı yollarla geçme girişimlerine karşı ortak ve koordineli uluslararası önlemler sağlamak çok önemli” dendi.Kararda, Devlet Sınır Muhafıza Servisi’nin sınırdaki denetimi artırması, ordu ve polisin de destek sağlaması öngörülüyor.
letonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074486507_0:57:2578:1991_1920x0_80_0_0_cd65ca88aac3cf635c50eb1670b63e35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
letonya, belarus
Letonya, Belarus sınırında güvenlik tedbirlerini artırıyor
Abone ol
Letonya Hükümeti, 11 Ağustos’tan itibaren Belarus sınırında güvenlik tedbirlerini artırma kararını aldı.
Letonya hükümetinin açıklamasında, Belarus sınırındaki Ludza, Kraslava, Augshdaugava ve Daugavpils bölgelerinde güvenlik tedbirlerinin 6 ay süreyle, yani 11 Ağustos 2023 ve 10 Şubat 2024 tarihleri arasında, artırma kararının alındığı ifade edildi.
Kararın, Letonya-Belarus sınırını ihlal etme vakalarının büyük ölçüde artması nedeniyle devlet sınırının dokunulmazlığını sağlamak ve devlete yönelik tehdidi önlemek amacıyla alındığı kaydedildi.
Açıklamada, “Tüm bölge ülkelerinin Belarus’la olan sınırını eşit şekilde korunmasını sağlamak amacıyla devlet sınırını yasa dışı yollarla geçme girişimlerine karşı ortak ve koordineli uluslararası önlemler sağlamak çok önemli” dendi.
Kararda, Devlet Sınır Muhafıza Servisi’nin sınırdaki denetimi artırması, ordu ve polisin de destek sağlaması öngörülüyor.