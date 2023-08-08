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Kira ile yarışıyordu: Aidatlarla ilgili yeni düzenleme
Kira ile yarışıyordu: Aidatlarla ilgili yeni düzenleme
Fahiş aidat tartışmaları sürerken hükümetten yeni adım geldi. Aidatlar için yasal çerçeve hazırlanıyor. Yönetim profesyonellere devredilecek, denetimi bakanlık... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T07:50+0300
2023-08-08T07:51+0300
türkiye
aidat
düzenleme
kira
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Site sakinlerinin tepkisine yol açan fahiş aidat ücretleri için hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın hazırladığı yasal çerçeveye son şekli verildi. Çalışma Meclis'e sunulacak. Buna göre, herkes site yönetemeyecek.Sabah’ın haberine göre, torpil ve şaibe ortadan kalkacak. Sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerine talip olabilecek. Şirketlerin denetimini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek.Sertifika verilecekEdinilen bilgilere göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.Türkiye'de 3 bin 800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bunlar genel kurulda oy çokluğuyla seçiliyor. 3 bakanlığın hazırladığı düzenleme yasalaşırsa, bu şirketlerden belge alamayan kapanacak. Tesis yönetim şirketlerinden saha tecrübesi, adli sicil kaydı ve mali belgeler istenecek.Bundan böyle sitelerin yönetimini kat malikleri kafasına göre atayamayacak. Mafya düzeni son bulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yetkilendirilmiş, mesleki yeterlilik sertifikasına sahip firmalar siteleri yönetebilecek. Bakanlığın sertifikalandırdığı şirketler arasından seçim yapılacak.10-15 bin lirayı buluyorAidatların artması ile binalardaki kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerilim yaşanmaya başlamıştı. Son yılların en büyük gider kalemleri arasına giren aidatlar özellikle İstanbul'da vatandaşın büyük tepkisine neden oluyor. İstanbul'da lüks villaların bulunduğu butik sitelerde aidatlar 20-36 bin lira arasında değişiyor. Lüks rezidanslarda ise aidatlar 10-15 bin lirayı buluyor.Tavan sınır gündemdeTemmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30'luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230630/fahis-aidat-artisina-karsi-duzenleme-yolda-1073017292.html
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aidat, düzenleme, kira
aidat, düzenleme, kira

Kira ile yarışıyordu: Aidatlarla ilgili yeni düzenleme

07:50 08.08.2023 (güncellendi: 07:51 08.08.2023)
© AAYüksek kira
Yüksek kira - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
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Fahiş aidat tartışmaları sürerken hükümetten yeni adım geldi. Aidatlar için yasal çerçeve hazırlanıyor. Yönetim profesyonellere devredilecek, denetimi bakanlık yapacak.
Site sakinlerinin tepkisine yol açan fahiş aidat ücretleri için hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın hazırladığı yasal çerçeveye son şekli verildi. Çalışma Meclis'e sunulacak. Buna göre, herkes site yönetemeyecek.
Sabah’ın haberine göre, torpil ve şaibe ortadan kalkacak. Sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerine talip olabilecek. Şirketlerin denetimini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek.

Sertifika verilecek

Edinilen bilgilere göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.
Türkiye'de 3 bin 800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bunlar genel kurulda oy çokluğuyla seçiliyor. 3 bakanlığın hazırladığı düzenleme yasalaşırsa, bu şirketlerden belge alamayan kapanacak. Tesis yönetim şirketlerinden saha tecrübesi, adli sicil kaydı ve mali belgeler istenecek.
Bundan böyle sitelerin yönetimini kat malikleri kafasına göre atayamayacak. Mafya düzeni son bulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yetkilendirilmiş, mesleki yeterlilik sertifikasına sahip firmalar siteleri yönetebilecek. Bakanlığın sertifikalandırdığı şirketler arasından seçim yapılacak.

10-15 bin lirayı buluyor

Aidatların artması ile binalardaki kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerilim yaşanmaya başlamıştı. Son yılların en büyük gider kalemleri arasına giren aidatlar özellikle İstanbul'da vatandaşın büyük tepkisine neden oluyor. İstanbul'da lüks villaların bulunduğu butik sitelerde aidatlar 20-36 bin lira arasında değişiyor. Lüks rezidanslarda ise aidatlar 10-15 bin lirayı buluyor.

Tavan sınır gündemde

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30'luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek.
Site, bina, ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
EKONOMİ
Fahiş aidat artışına karşı düzenleme yolda
30 Haziran , 07:20
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