https://sputniknews.com.tr/20230808/kendisine-tuslu-telefon-alinmasina-kizan-kisi-evini-yakti-1074468276.html
Kendisine tuşlu telefon alınmasına kızdı, evi ateşe verdi
Kendisine tuşlu telefon alınmasına kızdı, evi ateşe verdi
Küçükçekmece'de ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına kızıp evini ateşe verdiği iddia edilen kişi, gözaltına alındı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T10:22+0300
2023-08-08T10:22+0300
2023-08-08T10:22+0300
türkiye
türkiye
istanbul
telefon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068086583_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4a624c7cfd641659f6aff115dfe74b04.jpg
Yeşilova Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yangını evde yaşayan Şenol B'nin çıkardığı bilgisi üzerine bu kişiyi gözaltına aldı.Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şenol B'nin telefon istediği ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına sinirlendiği için evini ateşe verdiği öne sürüldü.Gazetecilere açıklama yapan komşulardan Safiye Karay, Şenol B'nin 2-3 gündür ağabeyi dokunmatik telefon almadığı için "Yakacağım, yakacağım." dediğini aktardı.Komşusunun yüzde 80 engelli raporunun bulunduğunu belirten Karay, komşularının uyarılarıyla dışarı çıktığını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230802/muglanin-ustunde-buyu-var-deyip-ormani-yakti-1074302573.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068086583_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_b6749736d1237c6ac40bf6178344cf0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, telefon
türkiye, istanbul, telefon
Kendisine tuşlu telefon alınmasına kızdı, evi ateşe verdi
Abone ol
Küçükçekmece'de ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına kızıp evini ateşe verdiği iddia edilen kişi, gözaltına alındı.
Yeşilova Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yangını evde yaşayan Şenol B'nin çıkardığı bilgisi üzerine bu kişiyi gözaltına aldı.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şenol B'nin telefon istediği ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına sinirlendiği için evini ateşe verdiği öne sürüldü.
Gazetecilere açıklama yapan komşulardan Safiye Karay, Şenol B'nin 2-3 gündür ağabeyi dokunmatik telefon almadığı için "Yakacağım, yakacağım." dediğini aktardı.
Komşusunun yüzde 80 engelli raporunun bulunduğunu belirten Karay, komşularının uyarılarıyla dışarı çıktığını anlattı.