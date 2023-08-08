https://sputniknews.com.tr/20230808/kendisine-tuslu-telefon-alinmasina-kizan-kisi-evini-yakti-1074468276.html

Kendisine tuşlu telefon alınmasına kızdı, evi ateşe verdi

Kendisine tuşlu telefon alınmasına kızdı, evi ateşe verdi

Küçükçekmece'de ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına kızıp evini ateşe verdiği iddia edilen kişi, gözaltına alındı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T10:22+0300

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Yeşilova Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yangını evde yaşayan Şenol B'nin çıkardığı bilgisi üzerine bu kişiyi gözaltına aldı.Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şenol B'nin telefon istediği ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına sinirlendiği için evini ateşe verdiği öne sürüldü.Gazetecilere açıklama yapan komşulardan Safiye Karay, Şenol B'nin 2-3 gündür ağabeyi dokunmatik telefon almadığı için "Yakacağım, yakacağım." dediğini aktardı.Komşusunun yüzde 80 engelli raporunun bulunduğunu belirten Karay, komşularının uyarılarıyla dışarı çıktığını anlattı.

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