İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi

"İstanbul taksicileri olarak Ocak 2023’ten beri zam almadan kilometre ücreti olarak 8,5 liraya yolcu taşıyoruz. Bu rakam Antalya'da kilometrede 18 lira, İzmir'de 22 lira, Çanakkale ve Ankara'da 15 lira, Mersin'de de 20 liradır. Görüldüğü gibi ülkemizde İstanbul’dan daha ucuz taksicilik yapan başka bir il yoktur. Zaten yıllardır UKOME tarafından enflasyonun altında zam verilerek taksimetrenin erimesine sebep olundu. Son dönemde maliyetlerimizin 3 katına çıktığı ortadayken UKOME üyelerinin taksiciyi mağdur etme eğilimi devam ediyor. Esnaf olarak sebebini de anlamış değiliz. Taksi esnafı tüm maliyetlerini serbest piyasa ekonomisinden yapar, ancak alacağı zam UKOME üyelerinin vicdanına kalmaktadır."