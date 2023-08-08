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İstanbul'da dilendirilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı
İstanbul'da dilendirilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı
İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama kapsamında, sokakta dilencilik yaptırıldığı tespit edilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
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istanbul valiliği
çocuk
koruma
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İstanbul genelindeki uygulamada, ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma, çocuk büro amirlikleri ve zabıta ekipleri özellikle yol kenarlarında ve trafik ışıklarında dilendirilen çocukları takibe aldı.Şişli Mecidiyeköy'de uygulama yapan ekipler, trafik ışıklarında çocuklarını dilendiren bir kadını yakaladı. Kadın, muhafaza altına alınan çocuklarla polis merkezine götürüldü.Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde dilenen ve seyyar satıcılık yapan toplam 11 çocuk da muhafaza altına aldı.Ataşehir'de uygulama yapan ekipler ise dilendirildiklerini belirlediği 5 çocuğu takip etti. Çocuklar büro amirliğine götürülürken bebeğiyle dilenen bir kadın yakalandı.Bağcılar Çiftlikköy'deki trafik ışıklarında da çocukların dilendirilmesinin önlenmesi için uygulama yapıldı.Ayrıca, çalışma kapsamında dilendirilen çocukların aileleriyle de görüşülmesi planlanıyor.Sosyal yardıma ihtiyaç duyduğu belirlenen aileler, daha sonra İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürülecek.Aileleri tarafından dilendirilmeye devam ettiği tespit edilen çocuklar da devlet korumasına alınacak.
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istanbul valiliği, çocuk, koruma
istanbul valiliği, çocuk, koruma

İstanbul'da dilendirilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı

00:14 08.08.2023
© AA / Halis Akyıldızİstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama kapsamında, sokakta dilencilik yaptırıldığı tespit edilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı. Kent genelindeki uygulamada, ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma, çocuk büro amirlikleri ve zabıta ekipleri özellikle yol kenarlarında ve trafik ışıklarında dilendirilen çocukları takibe aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde dilenen ve seyyar satıcılık yapan toplam 11 çocuk da muhafaza altına aldı. (
İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama kapsamında, sokakta dilencilik yaptırıldığı tespit edilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı. Kent genelindeki uygulamada, ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma, çocuk büro amirlikleri ve zabıta ekipleri özellikle yol kenarlarında ve trafik ışıklarında dilendirilen çocukları takibe aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde dilenen ve seyyar satıcılık yapan toplam 11 çocuk da muhafaza altına aldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA / Halis Akyıldız
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İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama kapsamında, sokakta dilencilik yaptırıldığı tespit edilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı.
İstanbul genelindeki uygulamada, ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma, çocuk büro amirlikleri ve zabıta ekipleri özellikle yol kenarlarında ve trafik ışıklarında dilendirilen çocukları takibe aldı.
Şişli Mecidiyeköy'de uygulama yapan ekipler, trafik ışıklarında çocuklarını dilendiren bir kadını yakaladı. Kadın, muhafaza altına alınan çocuklarla polis merkezine götürüldü.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde dilenen ve seyyar satıcılık yapan toplam 11 çocuk da muhafaza altına aldı.
Ataşehir'de uygulama yapan ekipler ise dilendirildiklerini belirlediği 5 çocuğu takip etti. Çocuklar büro amirliğine götürülürken bebeğiyle dilenen bir kadın yakalandı.
Bağcılar Çiftlikköy'deki trafik ışıklarında da çocukların dilendirilmesinin önlenmesi için uygulama yapıldı.
Ayrıca, çalışma kapsamında dilendirilen çocukların aileleriyle de görüşülmesi planlanıyor.
Sosyal yardıma ihtiyaç duyduğu belirlenen aileler, daha sonra İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürülecek.
Aileleri tarafından dilendirilmeye devam ettiği tespit edilen çocuklar da devlet korumasına alınacak.
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