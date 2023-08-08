https://sputniknews.com.tr/20230808/ibb-baskani-imamoglu-tuncelide-isteriz-ve-dileriz-ki-buralarda-istihdam-buyusun-1074477596.html

İBB Başkanı İmamoğlu Tunceli'de: 'İsteriz ve dileriz ki buralarda istihdam büyüsün'

İBB Başkanı İmamoğlu Tunceli'de: 'İsteriz ve dileriz ki buralarda istihdam büyüsün'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yaptırılan konukevinin açılışına katıldı ve inanç merkezlerini... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T15:56+0300

2023-08-08T15:56+0300

2023-08-08T15:56+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

tunceli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074477439_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6e8fe1bae3cf8ab23f917d4e6f0c5a0c.jpg

Eşi Dilek İmamoğlu ile kente gelen İmamoğlu, beraberindeki partililerle Nazımiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek tarafından karşılanan İmamoğlu, yöre sakinleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anne ve babasının adının verildiği "Yemuş ve Kamer Kılıçdaroğlu Konukevi"nin açılış programına katıldı.İmamoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insanları ve gelenekleriyle çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.Birlik ve beraberlik vurgusu yapan İmamoğlu, "Toplumu ayrıştırmanın belki de en zor olduğu topraklarda yaşayan milletiz. Ama ne yazık ki dönem dönem milletimizi ayrıştırmayı kendine gelenek edinmiş insanların bazen kurbanı oluyoruz. Buna asla müsaade etmememiz lazım." dedi.İmamoğlu, köyden kentlere yaşanan göçlere de değinerek, şöyle konuştu:Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kırmızıçiçek, İmamoğlu'na "Fahri Hemşehrilik Beratı" verdi.Konukevinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, ilçedeki Düzgün Baba Dergahı ile Pülümür ilçesindeki bazı inanç merkezlerini ziyaret edip kentten ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230805/kilicdaroglu-erzincanda-konustu-belediye-secimlerinde-ne-olursunuz-elinizi-vicdaniniza-koyun-1074403382.html

tunceli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, chp, tunceli